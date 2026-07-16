El Ajuntament impulsa la renovación del Centro Sanitario de Protección Animal de Son Reus con una inversión cercana a los dos millones de euros

La Junta de Govern ha aprobado el expediente de contratación para licitar las obras y los servicios necesarios para construir un nuevo edificio administrativo y un edificio auxiliar en el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.986.409,23 euros (IVA incluido) y supone un paso decisivo en la modernización de unas instalaciones municipales que llevaban años sin experimentar una actuación de esta magnitud.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha destacado que esta inversión permitirá “modernizar unas instalaciones que necesitaban una renovación importante para adaptarse a las necesidades actuales del servicio y seguir mejorando tanto la atención a los animales como las condiciones de trabajo del personal”.

Cabe recordar que el proyecto básico y de ejecución fue aprobado por la Junta de Govern en agosto de 2025.

El contrato se divide en tres lotes. El primero corresponde a la construcción del nuevo edificio administrativo; el segundo, a la ejecución de un edificio auxiliar independiente; y el tercero comprende los servicios de asistencia técnica, incluyendo la dirección facultativa, la dirección de ejecución de las obras y la coordinación de seguridad y salud.

Los plazos de ejecución previstos son de diez meses para los lotes correspondientes a la construcción del edificio administrativo y a los servicios de asistencia técnica, y de doce meses para la construcción del edificio auxiliar.

Nuevos espacios para mejorar el servicio

El proyecto contempla la demolición del actual edificio administrativo, de aproximadamente 200 metros cuadrados, situado en la misma parcela, para levantar en su lugar unas nuevas instalaciones más modernas, accesibles y funcionales.

El nuevo edificio mejorará la organización de los accesos y de los espacios de trabajo. Mantendrá los usos administrativos actuales e incorporará nuevas dependencias, entre ellas despachos, salas de reuniones, un aula de formación, almacenes y vestuarios para el personal.

Asimismo, se construirá un edificio auxiliar independiente, de unos 100 metros cuadrados en planta baja, destinado a cubrir nuevas necesidades del centro. Entre otros espacios, dispondrá de una zona específica para el almacenamiento de alimentos y pienso para los animales, así como de servicios higiénicos diferenciados para adultos y menores vinculados al aula de educación ambiental.

Del presupuesto total, 1.462.844,65 euros se destinan a la construcción del nuevo edificio administrativo; 441.609,36 euros, al edificio auxiliar; y 81.955,22 euros, a los servicios de dirección facultativa, dirección de ejecución de las obras y coordinación de seguridad y salud.

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Durante la ejecución de las obras se garantizará en todo momento la continuidad del servicio. Para ello, está previsto que los vestuarios del personal de limpieza y mantenimiento se trasladarán provisionalmente a la planta superior de la clínica veterinaria, mientras que la atención al público y los servicios administrativos se reubicarán temporalmente en el aula de formación.