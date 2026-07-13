El Ajuntament de Palma y la Fundación Miró Mallorca impulsan un proyecto de cooperación cultural entre Mallorca y Grecia

El Ajuntament de Palma, a través de la Fundación Miró Mallorca, participó del 2 al 7 de julio en un programa de cooperación cultural internacional que tuvo lugar en Kalamata, Pylos y Methoni (Grecia), coincidiendo con la inauguración del nuevo Centro Cultural Syngrou de Methoni, situado en la región de Mesenia.

La iniciativa reúne la colaboración del Ajuntament de Palma, la Fundación Miró Mallorca, el Ajuntament de Selva y la fundación griega Olive Tree Routes, así como de diversas instituciones culturales griegas, en un proyecto que promueve el diálogo entre territorios mediterráneos a través del arte, el patrimonio y la creación contemporánea.

El acto central, la inauguración de la exposición ‘Prometeo traicionado’, una muestra del fotógrafo Óscar Pipkin que da continuidad a un proyecto iniciado en la Fundación Miró Mallorca en el año 2025.

Aquella primera exposición, dedicada a su obra fotográfica y a sus pareidolias, dio lugar a una colaboración entre el artista y los Talleres de Obra Gráfica de la Fundación, donde se imprimieron las fotografías que hoy forman parte de la muestra presentada en Grecia.

El proyecto se completa con la edición del libro ‘Prometeo traicionado’, con textos de Maria Katsilieri, Óscar Pipkin y Alejandro Ysasi, publicado con el apoyo del Ajuntament de Palma.

Esta publicación refuerza el compromiso municipal con la creación contemporánea y contribuye a dar proyección internacional tanto al proyecto como al legado de Joan Miró.

En el marco de este programa, la Fundación Miró Mallorca participó también en el ciclo de conferencias con la ponencia ‘Miró y el fuego. Cuando Miró pintó con el fuego’, dedicada a la última etapa creativa de Joan Miró.

La Fundación estuvo representada por su jefe del Servicio de Educación y Programas Públicos, Alejandro Ysasi, que formó parte de los actos institucionales y ofreció esta conferencia, centrada en la dimensión más experimental de la obra de Miró y en el papel del Taller Sert, Son Boter y de los Talleres de Obra Gráfica como espacios fundamentales de su proceso creativo.

El programa contó igualmente con la participación del alcalde de Selva, Joan Rotger, que asitió a los actos institucionales en representación del municipio, colaborador de esta iniciativa junto con la fundación griega Olive Tree Routes, entidad dedicada a promover la cooperación cultural, el patrimonio compartido y el diálogo entre los pueblos del Mediterráneo.

Esta iniciativa ejemplifica la capacidad de las instituciones mallorquinas para impulsar proyectos culturales que nacen en Mallorca y alcanzan proyección internacional gracias a la colaboración entre administraciones, instituciones culturales y creadores.

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Al mismo tiempo, refuerza el compromiso del Ajuntament de Palma y de la Fundación Miró Mallorca con la difusión internacional del legado de Joan Miró, la creación contemporánea y la construcción de nuevos espacios de cooperación cultural entre Mallorca y Grecia.