El Ajuntament y el Govern firman el protocolo para impulsar el nuevo emisario de la depuradora de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, firmaron este martes en el Ajuntament de Palma el protocolo general de actuación entre ambas administraciones para impulsar la ejecución del nuevo emisario de la EDAR Palma II y de las futuras líneas de tratamiento número 5 y número 6.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez; y el conseller Juan Manuel Lafuente, tras firmar el protocolo. / Ajuntament de Palma

Al acto también asistieron el quinto teniente de alcalde y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, y el gerente de Emaya, Lorenzo Morey, además del director general de Recursos Hídricos del Govern de les Illes Balears, Joan Calafat.

El protocolo establece un marco de colaboración institucional entre el Govern de les Illes Balears y el Ajuntament con el objetivo de facilitar el desarrollo de una actuación considerada estratégica para el saneamiento de la bahía de Palma, la mejora del sistema de depuración y la protección del medio marino.

El nuevo emisario constituye una infraestructura esencial para garantizar la evacuación de los excedentes de agua regenerada cuando esta no pueda destinarse a la reutilización, asegurando el correcto funcionamiento de la EDAR Palma II y reforzando las garantías ambientales del sistema de saneamiento de la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de un emisario de aproximadamente 6,8 kilómetros de longitud, de los que 1,5 kilómetros discurrirán por tierra y 5,35 kilómetros bajo el mar.

La actuación forma parte del proceso de ampliación y modernización de la EDAR Palma II, una de las principales infraestructuras hidráulicas de Balears, que permitirá incrementar la capacidad de tratamiento y mejorar la gestión de las aguas depuradas, favoreciendo su reutilización y garantizando, al mismo tiempo, una solución adecuada para los caudales excedentarios.

Durante su intervención, el alcalde aseguró que “tanto el Ajuntament como el Govern estamos de enhorabuena, por tener estas grandes infraestructuras al nivel que le toca a una ciudad como Palma”.

En esta línea, remarcó que se trata “de una infraestructura necesaria que habla de sostenibilidad, de protección de la bahía de Palma y de depuración”, recordando además que parte de estas aguas se destinarán a usos agrarios de Son Ferriol y Sant Jordi.

Por su parte, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua destacó que “este protocolo demuestra la voluntad del Govern y del Ajuntament de Palma de trabajar conjuntamente para hacer realidad una infraestructura imprescindible para el futuro del saneamiento de la ciudad”.

En virtud del protocolo suscrito, ambas administraciones manifiestan su voluntad de colaborar para hacer posible la ejecución del proyecto dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

En este sentido, el Govern estudiará las distintas fórmulas jurídicas y presupuestarias que permitan contribuir a la financiación de la parte que corresponda al Ajuntament de Palma, mediante recursos procedentes del canon de saneamiento, del factor de insularidad o de otras fuentes de financiación autonómicas, estatales o europeas, siempre de acuerdo con la normativa vigente y con la correspondiente tramitación administrativa.

Asimismo, el protocolo prevé la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes del Govern y del Ajuntament de Palma, que se reunirá periódicamente para coordinar el desarrollo de las actuaciones y favorecer el avance del proyecto.

La inversión prevista para la ejecución del nuevo emisario supera los 39,6 millones de euros, mientras que las futuras líneas de tratamiento número 5 y número 6 cuentan con un presupuesto estimado de 22 millones de euros.

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En conjunto, ambas actuaciones permitirán seguir modernizando el sistema de saneamiento de Palma y reforzar la protección ambiental de la bahía mediante infraestructuras adaptadas a las necesidades presentes y futuras de la ciudad.