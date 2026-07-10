El Cementerio de Palma recibe el premio AFCM 2026 en la categoría de gestión sostenible y medioambiental por el proyecto del Bosque de la Vida

El cementerio municipal de Palma ha sido reconocido con el premio en la categoría de gestión sostenible y medioambiental por el proyecto del Bosque de la Vida, una iniciativa impulsada por la Empresa Funeraria Municipal (EFM) que apuesta por un nuevo modelo de espacio funerario vinculado a la memoria, la naturaleza y la sostenibilidad.

El galardón ha sido otorgado por la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales (AFCM), en el marco de los Premios AFCM 2026 a la Innovación en los Cementerios y Servicios Funerarios Públicos de España, y fue entregado en Tarragona durante la celebración de la Asamblea Anual de la Asociación.

Estos premios tienen como objetivo reconocer y difundir proyectos innovadores desarrollados por cementerios y servicios funerarios públicos que contribuyen a la evolución del sector, poniendo en valor aspectos como la sostenibilidad, el patrimonio funerario, la memoria colectiva, la diversidad cultural y religiosa, así como la dimensión social y de acompañamiento de los servicios funerarios.

El jurado ha valorado especialmente que el proyecto del Bosque de la Vida incorpora medidas concretas de mejora ambiental, contribuye a reducir el impacto ecológico asociado a la actividad funeraria, favorece un uso más eficiente de los recursos y promueve la sensibilización ciudadana en materia de sostenibilidad.

En este sentido, la iniciativa ha destacado por integrar criterios ambientales en la planificación de un nuevo espacio funerario, crear un entorno verde vinculado al recuerdo y contribuir a la compensación de la huella de carbono asociada a los servicios funerarios.

Proyecto Bosque de la vida

Cabe recordar que el Bosque de la Vida nace como un proyecto pionero que transformará una parte del entorno del cementerio en un espacio de recuerdo y respetuoso con el medio ambiente.

Se ubicará en una parcela de 1,17 hectáreas situada en el entorno del tanatorio de Son Valentí, entre la Vía de Cintura y el torrent de Sa Riera, una localización que permitirá reforzar la infraestructura verde de Palma y dar continuidad al bosque urbano de la ciudad.

El proyecto contempla la creación de un bosque formado por especies adaptadas al clima mediterráneo mediante un sistema sostenible de deposición de cenizas tratadas asociado al crecimiento de los árboles.

La actuación contempla, en concreto, la plantación de más de 300 árboles y la creación de un espacio naturalizado en el que cada árbol contará con una identificación individual para facilitar a las familias la localización del lugar de recuerdo de sus seres queridos. A su vez, el proyecto incorporará elementos informativos para garantizar el uso respetuoso del espacio y favorecer la sensibilización ambiental.

Entre sus principales objetivos se encuentran la compensación de la huella de carbono asociada a los servicios funerarios, en línea con el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de Palma; la creación de refugios climáticos públicos; el impulso de iniciativas vinculadas a la economía circular y la promoción de una mayor conciencia ambiental entre la ciudadanía.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 523.380 euros y se desarrollará por fases. La primera comenzará con la plantación de los primeros árboles este otoño, coincidiendo con la época de plantación, y la adaptación de los caminos con gravilla para empezar a dar forma a este nuevo espacio.

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Con este premio, el cementerio municipal de Palma consolida su apuesta por la innovación y por la incorporación de criterios ambientales en la gestión de los espacios funerarios, situando el Bosque de la Vida como un referente de transformación sostenible dentro del ámbito funerario público.