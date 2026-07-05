La Unidad Montada de la Policía Local de Palma incorpora dos nuevos potros de pura raza española

La Policía Local de Palma ha incorporado a su Unidad Montada dos nuevos ejemplares de pura raza española (PRE) procedentes de la ganadería Sa Sínia. Se trata de Bolero, de 6 años, y Sirius, de 4 años, que ya se han integrado en el servicio tras completar su proceso de doma y formación ecuestre, dirigido por un agente especializado de la propia unidad.

Como parte de su preparación para el servicio policial, ambos caballos han realizado un ejercicio de adaptación al entorno urbano en diferentes puntos del centro de Palma, como el Parc de la Mar y la plaza de Cort. Esta práctica, desarrollada de forma progresiva, les ha permitido familiarizarse con el tránsito de personas, vehículos, ruidos y otros estímulos propios de la ciudad. En la jornada también participaron caballos veteranos y agentes en formación.

Con estas incorporaciones, la Unidad Montada pasa a disponer de nueve caballos, reforzando así su capacidad de servicio. La unidad celebró en diciembre de 2025 su 150º aniversario, consolidándose como la más antigua de la Policía Local de Palma.

A lo largo de su dilatada trayectoria, la Unidad Montada ha desempeñado un papel fundamental en la vigilancia de espacios públicos, la prevención de incidencias y la promoción de la convivencia ciudadana, ofreciendo una presencia policial cercana, especialmente en parques, zonas verdes y durante acontecimientos con gran afluencia de público.

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Además de sus funciones de seguridad ciudadana, la Unidad Montada participa habitualmente en actos oficiales e institucionales y desarrolla una importante labor divulgativa y educativa mediante actividades dirigidas a centros escolares. Estas iniciativas incluyen visitas a las instalaciones de la unidad, ubicadas en el bosque de Bellver, donde los estudiantes pueden conocer de primera mano el trabajo que realizan los agentes y el cuidado que reciben los caballos.