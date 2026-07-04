El Ajuntament inicia la contratación de dos nuevos vehículos para el Servicio de Bomberos de Palma

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el inicio del expediente de contratación para la adquisición de dos nuevos vehículos ligeros de nueve plazas destinados al Servicio contra Incendios y Salvamento de Palma, una actuación que permitirá reforzar los medios materiales del cuerpo y mejorar el transporte diario del personal entre el Parque Central y los parques auxiliares. El contrato cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 167.028 euros (IVA incluido).

Con la incorporación de los dos nuevos vehículos será posible disponer de un vehículo asignado a cada parque auxiliar, mejorando la operatividad del servicio.

Esta actuación se enmarca en el compromiso del equipo de gobierno con el refuerzo de la seguridad ciudadana y la modernización de los medios materiales de los servicios de emergencias municipales.

En este sentido, tal y como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno, Mercedes Celeste, durante la presente legislatura se ha impulsado un importante plan de renovación del Servicio de Bomberos, con la adquisición de un nuevo camión Bomba Urbana Ligera (BUL), otros tres furgones, el inicio de la contratación de una autobomba nodriza pesada y la recuperación del histórico Hispano Suiza Auto de 1914.

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A estas actuaciones se suman las inversiones en los parques de bomberos de Sa Teulera, Platja de Palma y la recuperación del Parque Central Magdalena Rigo, así como el refuerzo de la plantilla con la aprobación de 20 nuevas plazas de bombero/a conductor/a en la convocatoria de empleo de este 2026, que se añaden a las 20 plazas aprobadas en 2025.