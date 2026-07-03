Emaya retira 77 grafitis en Son Gotleu y recupera 270 metros cuadrados de fachada

Emaya ha eliminado 77 grafitis en el barrio de Son Gotleu y ha recuperado 270 metros cuadrados de fachada, en el transcurso de una campaña intensiva de limpieza que ha sido impulsada para recuperar el espacio público y mejorar la imagen urbana de esta zona de Palma.

La actuación se ha desarrollado entre los días 2 y 22 de junio, en la calle Indalecio Prieto y sus calles laterales: Santa Florentina, Tomàs Rul·lan, la plaça Fra Joan Alcina, el passeig del Pic de Peñalara, el Camí de Son Gotleu y la plaça Orson Wells.

Los trabajos han permitido a Emaya intervenir hasta ahora en 46 edificios y recuperar cerca de 270 metros cuadrados de superficie, según reflejan los resultados de una campaña que, en el momento de redactar este balance, se encontraba en un punto de ejecución del 50 por ciento.

Emaya ha destinado dos equipos a este dispositivo. Un primer operativo ha trabajado con un furgón especializado en la eliminación de pintadas, habilitado con el material necesario para la retirada de grafitis, mientras que un segundo equipo ha actuado con un sistema de agua a presión.

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La empresa municipal ha aplicado diferentes técnicas de limpieza para garantizar la retirada de las pintadas y preservar el estado de las fachadas, en función del tipo de superficie y de las características de cada intervención.