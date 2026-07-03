Adjudicada la compra de 176 unidades de sistemas de protección balística para la Policía Local con una inversión de 170.000 euros

La Junta de Govern ha aprobado la adjudicación de nuevo material de protección balística para la Policía Local de Palma a la empresa USIS GUIRAO S.L., por un importe conjunto de 170.377 euros (IVA incluido).

En concreto, se ha dado luz verde al suministro de 140 chalecos de protección, cada uno con dos fundas. La inversión asciende a 118.410 euros (IVA incluido) y permitirá renovar y reforzar el equipamiento de los agentes que desarrollan su labor en este servicio.

Asimismo, se ha adjudicado la compra de un total de 36 conjuntos de protección balística para la Unidad de Intervención Inmediata (UII), por un importe de 51.967 euros (IVA incluido).

La incorporación de este nuevo equipamiento permitirá mejorar la protección de los efectivos de la Policía Local mediante material actualizado, adaptado a las necesidades operativas y conforme a los estándares de seguridad exigidos para el desempeño de sus funciones.

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Esta actuación forma parte del compromiso del equipo de Gobierno con la modernización y mejora continua de los medios materiales de la Policía Local de Palma, reforzando la seguridad de los agentes y contribuyendo a ofrecer un servicio público más eficaz.