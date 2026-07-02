Luz verde a la fase III de Bicipalma, que prevé la instalación de 16 nuevas estaciones y 150 bicicletas eléctricas en más zonas de la ciudad

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el proyecto para la instalación de la fase III de Bicipalma, una actuación que da continuidad al proceso de ampliación y modernización del servicio.

Esta nueva fase, que ha supuesto una inversión de 750.000 euros, contempla la instalación de 16 nuevas estaciones y la incorporación de 150 bicicletas eléctricas, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio.

Con esta aprobación, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) iniciará durante las próximas semanas los trabajos de instalación de las nuevas estaciones, que darán servicio a barrios como Son Rapinya, Son Dureta, Son Armadams, Sa Teulera, Son Castelló, Sa Indioteria, Son Espanyol, Son Sardina, Son Cladera y Son Fuster, así como Cala Gamba, Coll d’en Rabassa, Ciutat Jardí y Can Pastilla.

Esta actuación se enmarca en el proceso de crecimiento de Bicipalma, que continuará con la fase IV de ampliación del servicio, con un presupuesto de 950.000 euros, cuya redacción del proyecto también ha sido adjudicado recientemente.

Esta nueva fase permitirá extender la red hasta el Paseo Marítimo y la Playa de Palma, reforzando la conectividad entre distintos puntos estratégicos de la ciudad.

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Con la puesta en funcionamiento de las fases III y IV, la previsión es que Bicipalma alcance las 125 estaciones y disponga de una flota de 1.250 bicicletas, consolidándose como un servicio estratégico para impulsar la movilidad sostenible y mejorar la conexión entre los distintos barrios de Palma.