El IME finaliza los trabajos de mejora de la estanqueidad de la cubierta del polideportivo municipal Es Vivero
Las actuaciones han permitido crear una capa continua, impermeable y de alta resistencia, en el marco del compromiso del Ajuntament con el mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas de la ciudad
El Institut Municipal de l’Esport (IME) ha finalizado los trabajos de mejora de la estanqueidad de la cubierta del polideportivo municipal de Es Vivero, una actuación destinada a eliminar las filtraciones de agua detectadas en la instalación y garantizar su correcta conservación y funcionamiento.
La intervención, adjudicada a la empresa Calidad Cromática S.L. por un importe de 5.659 euros (IVA incluido), ha consistido principalmente en la aplicación de poliurea en las zonas afectadas de la cubierta.
Esta actuación responde a la necesidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento en la cubierta del pabellón, derivadas del desgaste provocado por la exposición a las condiciones meteorológicas y el paso del tiempo.
Para dar respuesta a esta situación, se ha ejecutado una intervención específica basada en la aplicación de poliurea proyectada en frío, una técnica que permite sellar las juntas y crear una capa continua, impermeable y de alta resistencia. Esta solución destaca por su durabilidad y por su capacidad de adaptación a las irregularidades de la superficie.
Además, los trabajos han incluido el saneamiento de las zonas deterioradas, el refuerzo de los elementos mediante anclajes y la instalación de materiales aislantes para mejorar la protección global de la cubierta.
Esta intervención se enmarca dentro del compromiso del Ajuntament de Palma con el mantenimiento y la mejora continua de las instalaciones deportivas de la ciudad.
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