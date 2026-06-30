Emaya finaliza los trabajos de limpieza integral en el cauce del torrente de sa Riera
Una vez retirados los lodos y residuos, el agua ha recuperado el caudal habitual y su apariencia transparente
Emaya ha concluido los trabajos de limpieza integral y acondicionamiento en el cauce del torrente de sa Riera, una intervención que se ha desarrollado en el tramo comprendido entre la planta potabilizadora de Son Tugores y la desembocadura del Passeig Marítim.
Los operarios han retirado los lodos, sedimentos y residuos acumulados a lo largo del año, completando también las tareas de desbroce y la revisión de todos los elementos hidráulicos del lecho.
La interrupción temporal del suministro de agua de la planta de Son Tugores ha permitido trabajar sobre el cauce seco. Esta medida técnica ha facilitado una intervención más profunda y eficiente en toda la infraestructura.
El agua vuelve a circular sobre un lecho limpio, con una apariencia transparente y tonalidades turquesas, efecto visual que se mantiene durante varios días gracias a la ausencia de sedimentos en el fondo.
Las actuaciones anuales mejoran la integración paisajística y ambiental del torrente dentro de la ciudad, por lo que el Ajuntament de Palma y la empresa municipal Emaya han agradecido la paciencia, comprensión y colaboración de toda la ciudadanía ante las molestias puntuales causadas por los ruidos y el uso de maquinaria pesada durante las obras.
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