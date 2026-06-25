El estudio Cruz y Ortiz Arquitectos gana el concurso de ideas para la transformación de la fachada marítima de Palma mediante la rehabilitación del edificio de GESA y la creación de nuevos equipamientos

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presentado este martes la propuesta ganadora del concurso de anteproyectos arquitectónicos para la transformación de la fachada marítima de Palma mediante la rehabilitación del edificio de GESA y la creación de nuevos equipamientos públicos, aparcamientos y espacios libres.

Según ha informado el primer edil de Cort en rueda de prensa, el anteproyecto ganador ha sido redactado por Cruz y Ortiz Arquitectos, un estudio con más de 50 años de trayectoria que cuenta con obras destacadas como el estadio de la Cartuja de Sevilla, el Estadio Metropolitano de Madrid, la renovación del Rijksmuseum de Ámsterdam o la estación Central de Ferrocarril de Sevila.

“Es precisamente este bagaje, esta experiencia y esta capacidad para intervenir en espacios urbanos de gran complejidad la que llega hoy a Palma”, ha resaltado Martínez Llabrés, quien ha felicitado al equipo ganador por ser “la mejor respuesta a los objetivos planteados en las bases del concurso”.

Un diseño que, según ha añadido, “destaca por cómo incorpora el edificio de GESA en el resto de la intervención arquitectónica, transformando la fachada marítima en un complejo cultural y de innovación, y por aplicar una estrategia de mínima edificación donde la arquitectura solo aparece de forma puntual y justificada, permitiendo que el espacio libre público sea el verdadero protagonista”.

Antes de entrar en los detalles de la propuesta ganadora, el alcalde ha hecho también extensiva la felicitación al resto de participantes, “por el elevado nivel técnico y arquitectónico de las propuestas presentadas”, y ha agradecido asimismo el trabajo desarrollado por los miembros del jurado.

Cabe recordar que el Ajuntament de Palma adquirió el edificio de GESA y sus solares anexos en marzo de 2025, poniendo fin a años de litigios y procesos judiciales, y culminando la municipalización de este sector estratégico de la fachada marítima.

El alcalde Jaime Martínez y el teniente de alcalde Javier Bonet. / Ajuntament de Palma

“Lo hicimos porque sabíamos que Palma no podía permitirse seguir perdiendo la oportunidad que representa este enclave único frente a la bahía”, ha añadido el alcalde, destacando que es un espacio “llamado a ejercer un papel protagonista en el desarrollo de la ciudad de las próximas décadas”.

En este sentido, ha recordado que la recuperación de GESA y su ámbito se enmarca en el gran proyecto de ciudad que supone el Palma Culture and Innovation Bay, “que integra actuaciones vinculadas a la innovación, la economía azul, la sostenibilidad, la cultura y la atracción de talento, y que tendrá precisamente en GESA su sede principal y uno de sus grandes referentes”.

Para ello, la propuesta ganadora propone, por un lado, la recuperación y rehabilitación del edificio principal, obra de José Ferragut, que concentrará parte de la actividad cultural, administrativa y de innovación del complejo, junto con otros usos.

En la planta semisótano se ubicarán una cafetería y espacios comunes destinados al encuentro, la socialización y el intercambio de ideas. La planta baja albergará una Oficina de Atención Ciudadana orientada especialmente a dar servicio a los vecinos de Foners, Nou Llevant y La Soledad.

Las plantas primera y segunda acogerán la futura Biblioteca Central de Palma, integrada por sala de lectura, ludoteca y mediateca, además de espacios destinados a la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico, fotográfico y cinematográfico municipal.

Las plantas tercera y cuarta estarán destinadas al Instituto Municipal de las Artes, con oficinas, talleres, salas de ensayo, espacios de producción y creación artística.

La quinta planta albergará espacios de creación e innovación, con incubadoras empresariales, coworking, salas de reuniones y alojamiento temporal para emprendedores e investigadores.

Por su parte, las plantas sexta y séptima se convertirán en la sede principal del Palma Culture & Innovation Bay, con espacios destinados a proyectos vinculados a la innovación, la cultura, la sostenibilidad y los sectores estratégicos.

La planta octava dispondrá de espacios expositivos y modulares a doble altura vinculados al Centro Cultural de Arte, mientras que la cubierta se habilitará como espacio panorámico para eventos y actividades complementarias con vistas a toda la bahía de Palma.

Además, el edificio anexo será el encargado de albergar el futuro auditorio del complejo, conectado mediante un gran hall con el edificio principal.

Un nuevo edificio como ‘eco’ de GESA

Por otro lado, la propuesta prevé la creación de un nuevo edificio, situado en el extremo oeste del ámbito, que actuará como un ‘eco’ contemporáneo y expansión del edificio principal.

En este sentido, se plantea la construcción de un volumen ligero y vítreo que actuará como soporte principal del programa cultural y como contrapunto volumétrico de GESA, acogiendo espacios del Centro Cultural de Arte y Creación.

Entre ambas infraestructuras –el edificio original y el de nueva construcción- se configura un gran espacio público que se convierte en el elemento vertebrador de la propuesta. Se trata de un espacio abierto y accesible, que configura el frente marítimo como un gran parque litoral continuo, articulado a través de una gran pérgola ajardinada que servirá de conexión.

Bajo esta plataforma urbana se desarrolla el nuevo programa soterrado, de manera que la parte superior funciona como un gran mirador urbano.

Es en esta expansión horizontal bajo plataforma, frente a la calle Joan Maragall, donde se albergará el Centro de Interpretación de la Energía, además de espacios multiusos subdivisibles, zonas de recepción y otros espacios destinados a la actividad pública y cultural.

En cuanto a la vertiente paisajística del proyecto, la actuación prevé una importante intervención basada en vegetación mediterránea y especies autóctonas adaptadas al clima de Mallorca, con bajos requerimientos hídricos y elevada resiliencia.

Y en la cota inferior del ámbito, se desarrollará asimismo un paisaje más naturalizado inspirado en la vegetación mediterránea propia de la isla.

La sostenibilidad constituye otro de los pilares fundamentales de la propuesta, ya que incorpora sistemas fotovoltaicos, energía geotérmica, medidas avanzadas de eficiencia energética y soluciones para una gestión más eficiente de los recursos.

Esta estrategia tendrá además una dimensión divulgativa a través del futuro Centro de Interpretación de la Energía, concebido para explicar la evolución energética de Palma, el funcionamiento de los sistemas implantados y los retos asociados a la transición energética.

Desde el punto de vista de la movilidad, el proyecto prevé seis nuevas conexiones peatonales entre la calle Joan Maragall y la Ma-19, dos de ellas adaptadas mediante ascensores, además de dos nuevos pasos de peatones para mejorar la conexión con el mar.

La propuesta refuerza también la movilidad ciclista y contempla un aparcamiento subterráneo de 961 plazas situado bajo la plataforma urbana, que permitirá dar servicio a los nuevos equipamientos y ejercer una función disuasoria gracias a su proximidad a seis líneas de transporte público.

La inversión estimada asciende a 76,5 millones de euros y el proyecto prevé una ejecución por fases con un plazo aproximado de 25 meses.

La primera fase contempla la rehabilitación del edificio de GESA, el auditorio y el volumen principal de ampliación. Posteriormente se ejecutará el aparcamiento subterráneo, seguido de los espacios de eventos, circulación y servicios complementarios. En una cuarta fase se desarrollarán el Centro de Interpretación de la Energía y el Centro Cultural, mientras que la actuación culminará con la urbanización y paisajismo de más de 18.000 metros cuadrados de espacios públicos y zonas verdes.

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“Es una actuación que abre un nuevo espacio de oportunidades para Palma, en el que convivirán cultura, innovación, conocimiento, emprendimiento y actividad económica”, ha finalizado el alcalde, destacando que el nuevo ámbito “volverá a conectar la ciudad con su fachada marítima y contribuirá a posicionar Palma como referente mediterráneo en creatividad, talento y transformación urbana”.