El proyecto de rehabilitación de Son Boter continúa a buen ritmo y con la previsión de dar por acabadas las obras antes de que finalice este año

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, visitó este miércoles las obras de rehabilitación de Son Boter, la antigua posesión mallorquina que Joan Miró adquirió en 1959 para transformarla en su segundo estudio de trabajo.

La ejecución del proyecto se inició el pasado mes de octubre y la previsión es que haya finalizado antes de que acabe el año, dentro de los 14 meses de plazo que figuran en el contrato, que fue adjudicado a la empresa Vesta Rehabilitación S.L.

Además del regidor, también estuvieron presentes en la visita el coordinador general de Cultura i Turisme, Fernando Gómez de la Cuesta, y la directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Antònia Maria Perelló, junto con los integrantes del equipo técnico que lleva adelante las obras, encabezados por los arquitectos y directores facultativos Anna Ibarz, Joan Fortuny y Joan Muñoz, y las conservadoras y restauradoras Marina Granero y Zaira Bordoy.

La actuación, que recibió el visto bueno de la Comissió de Govern de la Fundació el 11 de julio de 2025, supone una inversión de algo más de 830.000 euros (en concreto, 831.847,60, con IVA excluido), que será financiada con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Son Boter, finca catalogada con la declaración de Bien de Interés Cultural, data del siglo XVIII y ocupa el espacio contiguo al edificio de Son Abrines.

Además de utilizar el espacio para disponer de otro emplazamiento donde desarrollar su actividad y almacenar las piezas de mayores dimensiones, Miró dejó en Son Boter su huella creativa en forma de grafitis en las paredes hechas con carboncillo.

Precisamente, las intervenciones llevadas a cabo hasta ahora han incidido mucho en la restauración, protección, estudio y recuperación de estos grafitis, que convierten a Son Boter en un recinto único dentro del inventario patrimonial y cultural de Mallorca.

Las actuaciones han sido realizadas en todo momento bajo la supervisión de un equipo especializado y después de completar un exhaustivo proceso de análisis y documentación.

De esta forma, gracias a la instalación de una iluminación especial con rayos ultravioleta, se podrán visualizar algunos trazos y grafitis realizados por Joan Miró que, con el tiempo, ya no resultaban perceptibles para el ojo humano.

Por otro lado, las analíticas que se efectúan periódicamente en materia de salinidad y control ambiental de los espacios interiores permiten monitorizar la evolución de los materiales y garantizar la correcta preservación de los elementos históricos durante la ejecución de las obras.

Una vez finalizada la primera fase, centrada en la protección patrimonial, la intervención ha priorizado la recuperación estructural del edificio.

En este sentido, la cubierta se encuentra plenamente consolidada, impermeabilizada y aislada, mientras se continúa con los trabajos de restauración de los elementos singulares y la ejecución de los acabados definitivos.

En el interior del inmueble, las actuaciones avanzan desde las plantas superiores a los niveles inferiores. En el desván se están reforzando los forjados, y en la planta primera se llevan a cabo sustituciones puntuales y refuerzos de vigas.

Paralelamente, en la planta baja, el equipo ha incorporado técnicas especializadas de refuerzo con fibra de carbono para garantizar la seguridad estructural y conservación de los elementos originales.

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En relación con el antiguo taller de obra gráfica, la intervención está abordando la restauración de paramentos, la retirada de instalaciones obsoletas y la revisión de las infraestructuras existentes.