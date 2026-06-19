La Policía Local de Palma interviene varios mercadillos ilegales de segunda mano en el barrio de Son Gotleu.

La Policía Local de Palma ha llevado a cabo una nueva actuación en el barrio de Son Gotleu para poner fin a la ocupación de la vía pública por parte de varios mercadillos ilegales de venta de productos de segunda mano instalados en la calle Indalecio Prieto.

La intervención, desarrollada el pasado viernes por la tarde por agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), tuvo como objetivo dar respuesta a las quejas trasladadas por los residentes de la zona.

Durante el operativo, los agentes identificaron a los vendedores y levantaron dos actas por venta ambulante ilegal. Asimismo, se procedió al decomiso y retirada de los productos y enseres expuestos, que ocupaban prácticamente la totalidad de la vía pública, dificultando el tránsito peatonal y obstaculizando los accesos.

Los productos expuestos ocupabandificultaban el tránsito peatonal. / Ajuntament de Palma

Esta actuación se suma a los operativos contra la venta ambulante ilegal desarrollados la pasada semana en las zonas de Platja de Palma y s’Hort del Rei, que se saldaron con la intervención de 11 puntos de venta ambulante y la incautación del género expuesto.

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El Ajuntament de Palma garantiza así el uso adecuado de los espacios públicos, al tiempo que refuerza su compromiso con la lucha contra la venta ambulante ilegal, la convivencia y la protección del comercio local.