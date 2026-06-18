El Cementerio municipal de Palma programa nuevas visitas guiadas en el recinto de Son Tril·lo hasta final de año

El Ajuntament de Palma ha programado un nuevo calendario de visitas guiadas al cementerio de Son Tril·lo entre los meses de junio y diciembre con el objetivo de acercar a la ciudadanía la historia, el patrimonio artístico y arquitectónico y los principales elementos de interés de este recinto municipal.

La programación incluye visitas diurnas y nocturnas. Estas últimas, que se realizan cada año durante los meses de verano y otoño, comenzarán mañana 19 de junio.

Los recorridos permiten conocer la evolución histórica del cementerio desde su creación y las sucesivas ampliaciones del recinto, así como descubrir algunos de los espacios, monumentos y panteones más representativos de Son Tril·lo. Durante la visita se abordan también aspectos relacionados con la arquitectura funeraria, la simbología presente en numerosas esculturas y sepulcros y el valor patrimonial de un conjunto que forma parte de la historia de Palma.

El itinerario incluye referencias a algunas de las personalidades más destacadas enterradas en el cementerio, como Francesc de Borja Moll, Joan Alcover, Josep Maria Llompart o Emili Darder, así como a distintos episodios históricos vinculados a la ciudad. Además, los participantes pueden conocer elementos singulares del recinto, como las catacumbas, el mausoleo de los militares italianos, el panteón de aviación, diversos conjuntos escultóricos y los jardines y árboles que forman parte de este espacio.

Cabe destacar que las visitas cuentan asimismo con la colaboración de Teatrix, que incorpora lecturas dramatizadas y pequeñas intervenciones escénicas inspiradas en textos históricos y literarios relacionados con algunos de los personajes y acontecimientos que forman parte del recorrido.

En detalle, el calendario previsto entre junio y diciembre de 2026 es el siguiente:

19 de junio – visita nocturna (22.00 h)

26 de junio – visita nocturna (22.00 h)

27 de junio – visita diurna (11.00 h)

25 de julio – visita diurna (19.00 h)

29 de agosto – visita diurna (19.00 h)

18 de septiembre – visita nocturna (22.00 h)

25 de septiembre – visita nocturna (22.00 h)

26 de septiembre – visita diurna (11.00 h)

23 de octubre – visita nocturna (22.00 h)

24 de octubre – visita diurna (11.00 h)

30 de octubre – visita nocturna (22.00 h)

6 de noviembre – visita nocturna (22.00 h)

13 de noviembre – visita nocturna (22.00 h)

28 de noviembre – visita diurna (11.00 h)

26 de diciembre – visita diurna (11.00 h)

Noticias relacionadas