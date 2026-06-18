El Cementerio municipal de Palma programa nuevas visitas guiadas en el recinto de Son Tril·lo hasta final de año
El programa incluye 15 visitas diurnas y nocturnas entre junio y diciembre para acercar a la ciudadanía la historia, el patrimonio y los espacios más singulares del cementerio municipal
El Ajuntament de Palma ha programado un nuevo calendario de visitas guiadas al cementerio de Son Tril·lo entre los meses de junio y diciembre con el objetivo de acercar a la ciudadanía la historia, el patrimonio artístico y arquitectónico y los principales elementos de interés de este recinto municipal.
La programación incluye visitas diurnas y nocturnas. Estas últimas, que se realizan cada año durante los meses de verano y otoño, comenzarán mañana 19 de junio.
Los recorridos permiten conocer la evolución histórica del cementerio desde su creación y las sucesivas ampliaciones del recinto, así como descubrir algunos de los espacios, monumentos y panteones más representativos de Son Tril·lo. Durante la visita se abordan también aspectos relacionados con la arquitectura funeraria, la simbología presente en numerosas esculturas y sepulcros y el valor patrimonial de un conjunto que forma parte de la historia de Palma.
El itinerario incluye referencias a algunas de las personalidades más destacadas enterradas en el cementerio, como Francesc de Borja Moll, Joan Alcover, Josep Maria Llompart o Emili Darder, así como a distintos episodios históricos vinculados a la ciudad. Además, los participantes pueden conocer elementos singulares del recinto, como las catacumbas, el mausoleo de los militares italianos, el panteón de aviación, diversos conjuntos escultóricos y los jardines y árboles que forman parte de este espacio.
Cabe destacar que las visitas cuentan asimismo con la colaboración de Teatrix, que incorpora lecturas dramatizadas y pequeñas intervenciones escénicas inspiradas en textos históricos y literarios relacionados con algunos de los personajes y acontecimientos que forman parte del recorrido.
En detalle, el calendario previsto entre junio y diciembre de 2026 es el siguiente:
- 19 de junio – visita nocturna (22.00 h)
- 26 de junio – visita nocturna (22.00 h)
- 27 de junio – visita diurna (11.00 h)
- 25 de julio – visita diurna (19.00 h)
- 29 de agosto – visita diurna (19.00 h)
- 18 de septiembre – visita nocturna (22.00 h)
- 25 de septiembre – visita nocturna (22.00 h)
- 26 de septiembre – visita diurna (11.00 h)
- 23 de octubre – visita nocturna (22.00 h)
- 24 de octubre – visita diurna (11.00 h)
- 30 de octubre – visita nocturna (22.00 h)
- 6 de noviembre – visita nocturna (22.00 h)
- 13 de noviembre – visita nocturna (22.00 h)
- 28 de noviembre – visita diurna (11.00 h)
- 26 de diciembre – visita diurna (11.00 h)
Las entradas pueden obtenerse a través de la web: https://efm.palma.es/
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