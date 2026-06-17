La EMT Palma incorpora ocho nuevos conductores para reforzar el servicio

La Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma ha incorporado a ocho nuevos conductores procedentes de la bolsa de trabajo creada en 2024.

Los ocho nuevos trabajadores —cinco conductores y tres conductoras— constituyen las últimas incorporaciones procedentes de esta convocatoria, y ya se encuentran prestando servicio en la red municipal.

Con estas incorporaciones, ya son 150 los conductores que se han sumado a la plantilla de la EMT Palma desde mayo de 2024, fecha en la que comenzó el llamamiento de personas candidatas incluidas en esta bolsa de trabajo.

Este proceso ha permitido reforzar la capacidad operativa de la empresa y contribuir a la mejora de la calidad del servicio.

Este viernes, el teniente de alcalde de Mobilitat y presidente de la EMT, Toni Deudero, junto con el gerente de la empresa municipal, Juanjo Elías, ha dado la bienvenida a los nuevos conductores, agradeciendo su incorporación y destacando el papel esencial que desempeñan en la prestación de un servicio público fundamental para la ciudad.

Por otro lado, cabe recordar que el proceso de selección correspondiente a la convocatoria aprobada en febrero de 2026 se encuentra en su fase final. Esta misma semana se han publicado las puntuaciones definitivas y, en los próximos días, se iniciará el llamamiento de las personas candidatas.

Esta convocatoria prevé la incorporación de otros 150 conductores, así como la constitución de una nueva bolsa integrada por 100 personas con la condición de personal fijo discontinuo, que podrá activarse en función de las necesidades organizativas y productivas de la empresa.

Estas nuevas incorporaciones permitirán continuar reforzando el servicio, mejorar la disponibilidad de la flota y dar respuesta tanto a la llegada de nuevos autobuses como al incremento de frecuencias previsto durante 2026.

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En conjunto, entre junio de 2023 y diciembre de 2025 se han incorporado 170 nuevos conductores, lo que ha permitido pasar de los 560 profesionales con los que contaba la empresa en 2022 a los 730 conductores que integran actualmente la plantilla.