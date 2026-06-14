El alcalde presenta el dispositivo de refuerzo de seguridad para la Platja de Palma, que se extenderá hasta octubre con un importante aumento de efectivos policiales

El alcalde, Jaime Martínez Llabrés, ha dado a conocer este viernes el dispositivo especial de seguridad de la Platja de Palma con motivo de la temporada estival, que permanecerá activo hasta el próximo 31 de octubre con un importante refuerzo de la presencia policial en la zona.

“Este aumento de efectivos permitirá garantizar la convivencia y la tranquilidad tanto de los residentes como de los visitantes, además de ofrecer una cobertura más extensa y eficiente, con vigilancia prácticamente las 24 horas del día”, ha explicado el alcalde.

El dispositivo, activo desde el pasado 11 de mayo, presta cobertura desde las 10.00 horas hasta las 07.00 horas del día siguiente y está integrado por un total de 45 agentes de servicio ordinario destinados exclusivamente a la Platja de Palma, entre ellos cinco mandos policiales, distribuidos en diferentes turnos.

Martínez Llabrés ha explicado que el operativo “se continuará reforzando durante las próximas semanas tanto en número de efectivos como en capacidad operativa”, con el objetivo de “garantizar la seguridad, el civismo y la convivencia”.

En este sentido, ha detallado que a partir del próximo 16 de junio se incorporarán otros 50 policías en prácticas procedentes de la convocatoria histórica de 170 nuevas plazas impulsada en 2025.

“En total, el dispositivo contará con 95 efectivos destinados específicamente a esta zona a lo largo de la temporada”, ha detallado el primer regidor de Cort, quien también ha subrayado que “no se trata de refuerzos puntuales procedentes temporalmente de otras unidades, sino de agentes destinados específicamente a esta zona durante todo el dispositivo”.

Asimismo, ha señalado que esta fórmula permitirá “consolidar equipos estables, con un conocimiento mucho más directo de la realidad de la Platja de Palma, de las zonas con más incidencias y de las necesidades de vecinos y empresarios”.

“Todo ello se traduce en una respuesta más rápida, una mejor coordinación y una mayor eficacia policial”, ha añadido.

Además, el refuerzo de seguridad previsto se verá ampliado mediante servicios extraordinarios financiados a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que permitirán incrementar la presencia policial en cada turno de forma adicional al servicio ordinario.

En conjunto, el dispositivo contará con patrullas a pie, patrullas móviles y agentes de paisano, además del apoyo de unidades especializadas como la Unidad Motorizada, el GAP, la Unidad de Intervención Inmediata, la Policía Montada y la Patrulla Verde, así como dispositivos especiales coordinados con la Policía Nacional.

Todo este operativo se coordinará además con la policía de barrio, la Unidad de Litoral y el resto de servicios ordinarios de la Policía Local en la zona.

“El objetivo es mantener una presencia policial permanente, con especial atención a conductas que afectan a la convivencia y a la imagen de la Platja de Palma, como la venta ambulante ilegal, el consumo de alcohol en la vía pública, la seguridad vial, los ruidos y otras situaciones incívicas”, ha señalado el alcalde.

En este sentido, Martínez Llabrés ha destacado especialmente la importancia de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que entró en vigor hace un año y que “ha permitido actuar con más contundencia frente a las conductas incívicas”, y ha recordado que solo durante el pasado periodo estival se tramitaron cerca de 2.500 actas en la Platja de Palma y s’Arenal.

Durante su intervención, el alcalde ha hecho referencia a la seguridad como “una de las grandes prioridades del equipo de gobierno” y ha recordado que el presupuesto destinado al área vuelve a ser “el más alto de la historia del Ayuntamiento de Palma por tercer año consecutivo”.

El alcalde ha destacado también la reciente incorporación de 55 nuevos agentes y ha asegurado que el compromiso de incorporar 300 nuevos policías durante esta legislatura “no solo se cumplirá, sino que se superará”.

En este sentido, ha señalado que, con la incorporación de otros 170 agentes, que iniciarán sus prácticas este mes de junio, la previsión es alcanzar los 325 nuevos policías en 2027.

Martínez Llabrés también ha remarcado la apuesta municipal por la mejora de los medios materiales y la puesta en marcha de nuevas comisarías y dependencias policiales.

En esta línea, ha destacado que el Ajuntament ha recuperado la oficina policial de la plaza de les Meravelles como punto de atención ciudadana, con cuatro agentes específicos, para reforzar el servicio de proximidad y ofrecer una respuesta más ágil.

Por otro lado, el alcalde ha recordado que ya se encuentra operativa la nueva comisaría de Ses Estacions, que ha permitido reforzar la seguridad en uno de los puntos con mayor tránsito de personas de Palma.

A ello se suman las futuras dependencias previstas en el futuro centro multiservicios de los antiguos cines Metropolitan, en Pere Garau; en Son Castelló; y en Nou Llevant, donde se construirá un nuevo cuartel que sustituirá las actuales instalaciones de Sant Ferran.

De igual forma, el alcalde ha recordado que el pasado año anunció una inversión de 3,2 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible destinada a modernizar los medios materiales de la Policía Local en el marco del dispositivo de refuerzo en Platja de Palma.

En este marco, ya se ha adjudicado la compra de siete nuevos vehículos patrulla 100 % eléctricos y de un nuevo furgón policial también totalmente eléctrico.

Asimismo, se prevé la ampliación del sistema de videovigilancia de la Platja de Palma, con la incorporación de 11 nuevas cámaras que se sumarán a las 10 ya existentes, hasta alcanzar un total de 21 puntos de control distribuidos en zonas estratégicas.

Igualmente, se ha iniciado la incorporación de tres nuevos drones para reforzar la vigilancia, especialmente en zonas de gran afluencia y primera línea.

Además, durante las próximas semanas la Policía Local incorporará 27 nuevos vehículos patrulla, de los cuales 17 ya están actualmente en servicio.

“Tenemos muy claro que el futuro de esta zona pasa por continuar avanzando hacia un modelo más sostenible y, en este sentido, garantizar la seguridad y la convivencia es fundamental. Por ello, también es imprescindible modernizar los recursos materiales de la Policía Local”, ha señalado el primer regidor de Cort.

Por otra parte, el alcalde ha avanzado que Cort volverá a presentar para la convocatoria 2026-2027 una nueva solicitud al ITS por valor de más de 8 millones de euros para continuar reforzando la seguridad y la modernización policial en la Platja de Palma.

Martínez Llabrés ha explicado que “la seguridad es solo una parte de un proyecto mucho más amplio de transformación integral de la zona” y ha enmarcado este dispositivo especial de seguridad dentro del Plan Global de Actuación de la Platja de Palma, impulsado por el Ajuntament “como instrumento clave para el reposicionamiento, la modernización y la recuperación integral de esta zona”.

Cabe recordar que se trata de un plan “vivo, transversal y en constante evolución”, articulado en cinco grandes ejes: sostenibilidad, movilidad, equipamientos, vivienda y proyectos estratégicos, y seguridad y civismo, que contempla inversiones superiores a los 300 millones de euros con actuaciones a corto, medio y largo plazo.

El primer regidor de Cort ha detallado que entre las actuaciones ya en marcha destacan la reforma de la plaza de les Meravelles, cuya finalización está prevista para finales de este año; la renovación integral del alumbrado público de primera línea y la reparación del colector de aguas pluviales, que se prevé finalizar este verano.

También está en marcha la redacción del proyecto del nuevo aparcamiento de les Meravelles, con más de 300 plazas; las obras de reforma del Espai Lliure Públic y de los pasajes de conexión con la calle Mar Jònica, en el marco del Pla Renove del barrio de les Meravelles; y la futura ampliación del servicio de BiciPalma con nuevas estaciones a lo largo del litoral.

Asimismo, el alcalde ha recordado la creación de un gran pulmón verde en los terrenos del antiguo Dino Golf, donde se desarrollará un parque de más de 35.000 metros cuadrados.

El proyecto permitirá renaturalizar este espacio y reforzar su conexión con el Parc del Llaüt, creando un sistema continuo de zonas verdes y espacios destinados a la actividad física y la convivencia.

Además, esta actuación mejorará la conexión territorial entre la Platja de Palma y barrios y núcleos como Son Ferriol, Sant Jordi, sa Casa Blanca, es Pil·larí y s’Aranjassa, acercando el litoral a miles de residentes.

“En definitiva, estamos desarrollando un conjunto de actuaciones que evidencian una apuesta clara, continuada y estratégica por la Platja de Palma”, ha destacado el alcalde.

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Martínez Llabrés ha agradecido finalmente “la implicación, colaboración y esfuerzo constante” de vecinos, comerciantes, empresarios y trabajadores de la zona, así como el trabajo de todos los agentes y mandos policiales que forman parte del dispositivo especial de seguridad.