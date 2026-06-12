El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, firman el protocolo para la regeneración urbana de Son Gotleu

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, han firmado este jueves el protocolo general de intenciones entre ambas instituciones para impulsar la regeneración y renovación urbana integrada del barrio de Son Gotleu.

El protocolo, anunciado por el alcalde la semana pasada en el Debate del Estado de la Ciudad, tiene como objetivo mejorar el entorno urbano, la calidad de vida de los residentes, la sostenibilidad, la accesibilidad y la movilidad, impulsando la revitalización económica, la cohesión y la inclusión social.

“Es un protocolo que materializa un compromiso recogido en mi programa de gobierno, en el que anunciaba la intención de poner en marcha actuaciones globales de regeneración y transformación urbana en barrios en los que no se había actuado durante demasiados años”, ha destacado el alcalde durante su intervención, recordando que este plan de reconversión se hará extensivo en un futuro a otros barrios como Camp Redó, La Soledat y Verge de Lluc.

Son Gotleu, donde arranca este plan de regeneración urbana de barrios, cuenta en la actualidad con más de 12.000 habitantes, siendo el tercer barrio en volumen de residentes.

Este escenario ha motivado que desde el inicio de legislatura se hayan sucedido toda una serie de intervenciones que van desde la mejora de plazas y espacios públicos, hasta la modernización del alumbrado público del barrio, actuaciones de asfaltado y reparación del pavimento, intensificación de la limpieza y eliminación de grafitis, e intervenciones en los centros educativos del entorno.

Sin embargo, tal como ha señalado el alcalde, es necesaria una intervención global que permita mejorar el parque de vivienda, regenerar el espacio urbano, y resolver la carencia de espacios públicos, infraestructuras y equipamientos para atender las nuevas necesidades derivadas del crecimiento demográfico.

A partir de la firma del protocolo general de intenciones, el Ajuntament elaborará un plan de regeneración urbana con las actuaciones que se van a llevar a cabo.

Todo ello se hará, además, de la mano de los vecinos de la zona, promoviendo acciones de información, consulta y participación ciudadana para que contribuyan a la definición del programa y al seguimiento durante su ejecución.

“La implicación del vecindario será clave para garantizar que las actuaciones respondan a las necesidades y expectativas del barrio”, ha asegurado el alcalde.

Para ejecutar todas estas actuaciones, el Ajuntament contará con el apoyo del Govern parafacilitar el acceso a fondos y recursos destinados a la regeneración urbana.

Cabe destacar igualmente la mejora que supondrá para la movilidad del barrio la futura línea del tren a Llucmajor, que contará con una parada en la plaça Miquel Dolç.

El trazado de esta línea de tren discurrirá soterrado por Son Gotleu, y supone “una oportunidad muy importante para mejorar la conexión con el resto de Palma, con el aeropuerto, con el hospital Son Llàtzer, con el futuro Recinto Ferial y con la Platja de Palma”, ha incidido el primer regidor de Cort.

Son, por tanto, “dos proyectos que implican una actuación integral de regeneración urbana, y de mejora de la movilidad y conectividad entre barrios”, ha señalado el alcalde, agradeciendo a la presidenta del Govern la implicación y colaboración de la institución autonómica para hacer realidad este proyecto.

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“Este protocolo supone un paso fundamental para mejorar espacios públicos, renovar infraestructuras, dotar de más y mejores servicios, pero también lo es para fortalecer la convivencia y garantizar que nadie se quede atrás”, ha concluido Martínez Llabrés.