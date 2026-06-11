La Policía Local de Palma y la Policía Nacional inician el desalojo forzoso de la antigua prisión en cumplimiento de la resolución judicial dictada el 29 de mayo

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles el desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma, dando cumplimiento al auto dictado por el Juzgado que autorizó la ejecución de esta actuación ante el grave riesgo existente para la seguridad de las personas que permanecen en el recinto.

El dispositivo, coordinado conjuntamente por ambos cuerpos policiales, tal y como se estableció en la Junta Local de Seguridad extraordinaria celebrada la pasada semana, ha comenzado a las 12.00 horas y se prevé que se prolongue a lo largo de la jornada.

Durante toda la ejecución del desalojo permanecerán en el lugar los servicios sociales municipales, que continuarán prestando atención individualizada a las personas que continúan ocupando el recinto y ofreciendo alternativas a través de los recursos sociales existentes, tal y como se viene desarrollando desde el inicio del proceso de recuperación del inmueble. Del mismo modo, durante todo el proceso se contará con la presencia de una ambulancia del 061.

Según el censo realizado al inicio del procedimiento, en el interior de los módulos de la antigua prisión residían un total de 206 personas. A lo largo de estos meses esta cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta situarse actualmente en torno a las 70 personas.

Asimismo, en coordinación con el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), 45 personas han sido derivadas a centros de acogida temporal y a programas de inserción social y laboral.

Cabe recordar que el Ajuntament inició el proceso de recuperación posesoria el pasado mes de febrero debido al elevado riesgo para la seguridad que presenta el inmueble, así como a la afectación que esta situación genera en la convivencia vecinal y en el entorno del centro educativo colindante.

El auto judicial, emitido el 29 de mayo, apenas cuatro horas después de que el Consistorio presentara la correspondiente solicitud de desalojo, considera acreditada la existencia de un riesgo real, grave y actual para la vida y la integridad física de las personas que permanecen en el recinto, atendiendo a los informes emitidos por la Policía Local, el Servicio contra Incendios y Salvamento y Sanidad.

Dichos informes alertaban del elevado riesgo de incendio, las deficientes condiciones de habitabilidad y las importantes dificultades de evacuación existentes en las instalaciones.

Una vez ejecutado el desalojo, la Policía Local mantendrá en el entorno un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas del día para garantizar la seguridad y evitar nuevas ocupaciones. Posteriormente, el Ajuntament procederá al tapiado del recinto.

El Ajuntament habilita alojamiento temporal en el Parque Central de Bomberos de Palma

El Ajuntament de Palma ha habilitado un recurso de alojamiento temporal en el Parque Central de Bomberos destinado a las personas que continúan ocupando la antigua prisión de Palma y que, tras el desalojo forzoso iniciado este miércoles, carezcan de una alternativa habitacional inmediata.

En concreto, se han instalado cuatro módulos prefabricados climatizados, equipados con camas facilitadas por Cruz Roja, que permanecerán operativos durante dos noches, en horario de 19.30 a 09.00 horas.

Esta medida se enmarca en el operativo desplegado este miércoles con motivo del desalojo forzoso del recinto, iniciado a las 12.00 horas por la Policía Local de Palma y la Policía Nacional, en cumplimiento del auto judicial dictado el pasado 29 de mayo, que autorizó la ejecución de esta actuación ante el grave riesgo existente para la seguridad de las personas que permanecían en el inmueble.

Tal y como se ha venido haciendo desde el inicio del proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión por parte del Ajuntament, los servicios sociales municipales continúan prestando atención individualizada a las personas afectadas a través de los recursos sociales existentes.

En este sentido, los técnicos municipales, junto con la Fundació La Sapiència, entidad social del Obispado, se encuentra en la zona ofreciendo sus recursos y acompañamiento a las personas que lo necesiten.

Cabe señalar que la instalación de estos módulos temporales, que ha sido consensuada y coordinada con los Bomberos de Palma, no afecta en ningún caso a la operatividad del servicio.

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