La EMT de Palma recibe el Premio Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2026

La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) ha sido reconocida con el Premio Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2026, en la categoría de Estamento de la Administración Pública.

Estos galardones constituyen la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, con el objetivo de reconocer a personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En esta edición, el premio otorgado a la EMT de Palma reconoce los importantes avances realizados en materia de accesibilidad universal, orientados a la mejora del servicio de transporte público y a la eliminación de barreras físicas, de comunicación y de otra índole.

El jurado ha valorado especialmente el enfoque integral adoptado por la EMT, que incluye la aplicación de criterios de accesibilidad tanto en intervenciones físicas en paradas e infraestructuras de la red como en la actualización de la identidad gráfica, así como en el establecimiento de canales de interlocución continua con organizaciones y entidades especializadas en el ámbito de la discapacidad.

Entre las actuaciones destacadas figura la puesta en marcha de un ambicioso Plan Integral de Accesibilidad de Paradas, que ha abarcado intervenciones en toda la red. Este plan ha incluido la adecuación de aceras para facilitar el acceso a los autobuses, la instalación de nuevas marquesinas adaptadas, la incorporación de pavimento podotáctil, la mejora de la información accesible y la optimización de la iluminación.

Asimismo, se subraya la mejora y adaptación de 200 marquesinas existentes, así como la instalación de 130 nuevas marquesinas accesibles, contribuyendo de forma significativa a una red de transporte más inclusiva.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2026 ha estado compuesto por Francisca Muñoz Carbontell, presidenta del Consejo Territorial ONCE Illes Balears; Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE; José Antonio Toledo Doña, delegado ONCE Illes Balears; Ángel Urraca Martín, vicepresidente del Consejo Territorial ONCE Illes Balears; Margalida Darder Bover, directora general de Conciliación e Igualdad en el Ámbito Laboral; y Andreu Grimalt Rosselló, gerente de EAPN y presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Illes Balears.

Noticias relacionadas

El acto de entrega de los galardones se celebrará el 1 de julio de 2026 en el Teatre Principal de Palma, donde también se reconocerá al resto de premiados de esta edición: la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA), MallorcaDiario.com, Teresa Llull Martí y El Corte Inglés Illes Balears.