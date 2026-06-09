El Ajuntament de Palma finaliza los trabajos de renovación del asfalto entre Comte de Barcelona y la plaza del Pont, en el marco del Plan Renove de Santa Catalina

El área de Infraestructures, Accessibilitat i Polígons Industrials del Ajuntament de Palma ha finalizado los trabajos de mejora del asfalto en el tramo comprendido entre la calle Comte de Barcelona y la plaza del Pont, en el barrio de Santa Catalina, dentro de las actuaciones incluidas en el Plan Renove.

La intervención ha permitido mejorar el estado del pavimento de las principales vías del barrio, que presentaban cierto desgaste provocado por el paso del tiempo y la circulación continuada de vehículos pesados.

Los trabajos han consistido en el refuerzo del firme, el asfaltado de la calzada y la renovación de la señalización horizontal, esta última ejecutada por el área de Mobilitat.

Cabe destacar que las actuaciones principales se llevaron a cabo en horario nocturno con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y reducir la incidencia sobre el tráfico rodado.

El presupuesto de esta actuación ha ascendido a 248.000 euros y se suma a otras inversiones impulsadas por el Ajuntament de Palma en Santa Catalina en el marco del Plan Renove.

Entre ellas destacan la renovación del alumbrado público del barrio con tecnología LED; la reforma integral de la climatización, iluminación y ventilación del Casal de Barri de Santa Catalina; la renovación del pavimento y reparación de desperfectos en distintas calles; así como diversas mejoras en el parque de Sa Feixina, entre las que se incluyen actuaciones de iluminación ornamental, reposición de guardajardines y la instalación de mesas de ping-pong.

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A todo ello se añaden los trabajos que está ejecutando actualmente Emaya para mejorar la red de agua potable y alcantarillado del barrio, con una inversión de 1,2 millones de euros. Estas obras tienen como objetivo renovar las infraestructuras existentes, evitar pérdidas de agua y mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.