El Ajuntament de Palma instala dos parques de calistenia y zonas de estiramientos en el barrio de Son Ferriol con una inversión de 60.000 euros

El Ajuntament de Palma, a través del área de Infraestructures, Accessibilitat i Polígons Industrials, ha completado la instalación de dos nuevos parques de calistenia en el barrio de Son Ferriol, dando respuesta a una reivindicación vecinal de la zona.

En concreto, se ha habilitado un parque de calistenia y una zona de estiramientos tanto en la zona verde de Son Ferriol Nou como en la zona verde de Hostalots, con una inversión municipal total de 60.000 euros.

La regidora del área, Belén Soto, ha visitado las nuevas instalaciones acompañada del coordinador general de Infraestructuras y Accesibilidad, Juanjo Lemm, así como de representantes vecinales del barrio, quienes han agradecido al Consistorio la ejecución de una actuación demandada por los residentes.

Con esta intervención, el Ajuntament continúa avanzando en la mejora y modernización de los espacios públicos de Son Ferriol, fomentando además hábitos de vida saludables y ofreciendo nuevas zonas de encuentro y actividad física para vecinos de todas las edades.

Cabe recordar que estas actuaciones se suman a otras realizadas en el marco del Plan Renove de Son Ferriol, que desde el inicio de legislatura ha supuesto una inversión superior a 1,4 millones de euros.

Noticias relacionadas

Entre las principales intervenciones ejecutadas destacan la renovación de aceras y la mejora del asfalto en diferentes calles, la sustitución por tecnología LED de cerca de 700 puntos de luz para mejorar la eficiencia energética, así como diversas mejoras en equipamientos y espacios públicos como el centro de día del barrio, el CEIP Son Ferriol y el parque ubicado en la plaza Major.