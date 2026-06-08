El Ajuntament licita las obras de rehabilitación de Les Cases des Retiro, donde se ubicará una parte del Jardín Botánico de Palma
La previsión es que las actuaciones puedan empezar durante el último trimestre de este año
La Junta de Govern aprobó el pasado miércoles la licitación de las obras de rehabilitación de Les Cases del Retiro, una actuación financiada íntegramente con fondos procedentes del Impuesto del Turismo Sostenible.
Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Mercedes Celeste, el presupuesto base de licitación asciende a 1.898.351 euros, IVA incluido, y permitirá recuperar un inmueble municipal de gran valor patrimonial, histórico y ambiental.
Cabe recordar que esta actuación se enmarca dentro del proyecto estratégico del futuro Jardín Botánico de Palma, una iniciativa de ciudad que se desarrollará en dos espacios complementarios.
Por una parte, el Parc de ses Vies acogerá la vertiente científica, educativa y divulgativa del proyecto, así como un jardín representativo de las diferentes regiones del mundo con clima mediterráneo.
Por otra, Les Cases del Retiro, una finca pública del siglo XVIII situada junto al bosque de Bellver, se convertirán en el centro de interpretación del pinar mediterráneo. Este equipamiento permitirá poner en valor tanto el patrimonio natural como los valores históricos, paisajísticos y etnológicos de este entorno singular.
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