Emaya inicia la limpieza anual y puesta a punto del cauce del torrente de sa Riera

Emaya ha iniciado los trabajos anuales de limpieza integral y acondicionamiento del cauce del torrente de sa Riera, concretamente en el tramo comprendido entre la salida del agua procedente de la planta potabilizadora de Son Tugores y la desembocadura en el Passeig Marítim.

La actuación se desarrollará hasta el 19 de junio y forma parte de las tareas periódicas de mantenimiento y mejora que Emaya realiza cada año para conservar el torrente en las mejores condiciones ambientales, hidráulicas y de conservación de cara al verano.

Los trabajos permitirán retirar lodos, sedimentos, residuos y acumulaciones generadas a lo largo del año, además de mejorar el estado general del lecho, las cascadas, compuertas, conducciones y distintos elementos del cauce. También se llevarán a cabo tareas de desbroce, limpieza de muros, desobstrucción de arquetas y revisión de infraestructuras hidráulicas.

Para esta intervención se contará con personal propio de EMAYA y de empresas especializadas, además del apoyo de maquinaria pesada como retroexcavadoras, barredoras, equipos de agua a presión y camiones de retirada de material.

Con el objetivo de garantizar una limpieza profunda y eficiente, durante parte de la actuación se interrumpirá temporalmente el aporte de agua procedente del proceso de ósmosis inversa de la planta potabilizadora de Son Tugores, permitiendo trabajar sobre el cauce seco y mejorar el resultado final de la intervención.

Una vez finalizados los trabajos y recuperado el caudal habitual, el cauce suele presentar durante unos días una apariencia especialmente clara y luminosa.

El agua vuelve a circular sobre un lecho completamente limpio y renovado, favoreciendo una mayor transparencia y tonalidades turquesas que realzan visualmente el entorno urbano de sa Riera.

Esta imagen más cristalina se debe a la combinación de agua recién incorporada al sistema y un fondo claro, libre de sedimentos y materia acumulada, generando un efecto visual similar al que se observa en fondos naturales limpios y soleados.

Estas actuaciones anuales contribuyen no solo al mantenimiento y conservación del cauce, sino también a mejorar su integración paisajística y ambiental dentro de la ciudad.

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La empresa municipal ha trasladado a la ciudadanía un mensaje anticipado de agradecimiento por su comprensión y colaboración ante las posibles molestias puntuales derivadas de esta intervención, especialmente por la presencia de maquinaria pesada o la circulación de vehículos de servicio en las zonas próximas al cauce.