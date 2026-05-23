El alcalde, Jaime Martínez Llabrés, presenta 23 nuevos autobuses eléctricos de la EMT Palma que permitirán “mejorar la calidad del servicio y avanzar hacia una movilidad más moderna, eficiente y sostenible”

El alcalde, Jaime Martínez Llabrés, ha presentado este jueves los 23 nuevos autobuses eléctricos que se incorporarán progresivamente a la flota de la Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma.

El acto ha contado también con la asistencia del teniente de alcalde y regidor de Mobilitat, Toni Deudero; el conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzá; el gerente de la EMT, Juan José Elias; el director general de Mobilitat, Antonio Román; así como representantes de la Associació d’Amics del Ferrocarril y profesionales y trabajadores de la empresa municipal.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que estos nuevos vehículos, “modernos, accesibles, eficientes y sostenibles”, “suponen un nuevo avance en la transformación del transporte público de Palma” y “contribuirán a mejorar la calidad del servicio”.

Líneas a las que se destinarán los vehículos

Los 23 autobuses de 12 metros han ido llegando progresivamente durante los meses de abril y mayo y han sido adquiridos a la empresa BYD Motores Iberia por un importe unitario de 573.000 euros. De estas unidades, nueve ya están preparadas para entrar en servicio de manera inmediata, tras finalizar el proceso de matriculación e instalación de los sistemas embarcados.

Inicialmente, los nuevos vehículos circularán por las líneas 1, 6, 10, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 39 y 40, aunque, tal y como ha explicado el alcalde, esta distribución se irá adaptando progresivamente en función de las necesidades operativas y del proceso de implantación de la nueva flota eléctrica.

El primer regidor de Cort ha recordado que estas 23 unidades forman parte de un total de 68 vehículos ya adjudicados y en proceso de incorporación a la flota dentro del acuerdo marco impulsado por la EMT, que prevé la adquisición de hasta 113 autobuses urbanos eléctricos con una inversión de 98,25 millones de euros.

En este sentido, Martínez Llabrés ha avanzado que, de este conjunto, otras 34 unidades más, adjudicadas a Daimler Mercedes, comenzarán a llegar a Palma a partir del próximo mes de junio.

Cabe recordar que esta actuación está financiada a través del Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears (PITEIB), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), además de aportaciones procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), del Ajuntament de Palma y de fondos propios de la EMT.

Los 23 nuevos autobuses eléctricos que se incorporarán progresivamente a la flota de la Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma / .

El primer regidor de Cort ha definido esta actuación como “uno de los proyectos de modernización más importantes de la historia de la empresa municipal” y ha destacado, en este sentido, que se trata de “un proceso de renovación y electrificación sin precedentes con el objetivo de avanzar hacia una movilidad más sostenible y dar respuesta a una flota en la que más del 36 % de los autobuses superan los 15 años de antigüedad”.

“Es un proyecto que afrontamos con inversiones, planificación y una apuesta clara y decidida por la movilidad sostenible”, ha añadido el alcalde, quien ha destacado “la apuesta por el transporte público sostenible como eje esencial de la movilidad en Palma”.

En esta línea, Martínez Llabrés ha puesto en valor la colaboración entre el Ajuntament y el Govern de les Illes Balears para avanzar en la modernización del sistema de transporte público en Palma.

En este sentido, ha hecho referencia al proceso de integración de la EMT en el Consorci de Transports de Mallorca (CTM), a la ampliación de la línea de metro de Palma hasta el Hospital Universitario de Son Espases y al futuro tren de Llucmajor, que permitirá conectar la capital con el aeropuerto en tan solo 11 minutos, realizando paradas en puntos clave como el Hospital de Son Llàtzer y el futuro Recinto Ferial.

De igual forma, ha hecho referencia a la implantación de la Tarjeta Única, que permite viajar con un único título de transporte en toda la red pública de transporte de Mallorca: tren, metro, TIB y autobuses de la EMT.

Del mismo modo, el alcalde ha destacado la puesta en marcha del pago con tarjeta bancaria en los autobuses de la EMT, facilitando “un sistema más ágil, más sencillo y más accesible, a la altura que merece Palma”.

Construcción del centro de operaciones ECO-EMT

En materia de infraestructuras, Martínez Llabrés ha recordado que la EMT ya ha adjudicado la instalación de 40 nuevos puntos de recarga eléctrica en las actuales cocheras por valor de 4,5 millones de euros, unas obras que comenzarán, previsiblemente, a finales de este mismo mes. Actualmente, la empresa municipal cuenta con 12 cargadores operativos y está previsto incorporar otros 10 el próximo mes.

“El objetivo es continuar sustituyendo progresivamente los vehículos hacia una flota de cero emisiones y avanzar hacia un servicio más moderno”, ha señalado el alcalde.

Por ello, ha explicado que este proceso de renovación de la flota se enmarca en la futura construcción del centro de operaciones ECO-EMT, que albergará la nueva flota eléctrica de la empresa municipal y cuyo proyecto constructivo se encuentra actualmente en fase de redacción.

El nuevo centro contará con 108 puntos de recarga, áreas de mantenimiento especializadas, sistemas fotovoltaicos, pantógrafos de carga eléctrica, nuevas oficinas y espacios modernizados para los trabajadores, con una inversión prevista cercana a los 32 millones de euros.

Actualmente, la EMT ya está operando con dos centros de operaciones: las actuales cocheras de Sa Tàpia y las instalaciones de Son Rossinyol, lo que permite descongestionar las actuales cocheras y absorber progresivamente la llegada de los nuevos vehículos eléctricos.

Durante su intervención, el alcalde también ha destacado el crecimiento experimentado por el servicio en los últimos años. En 2025, la EMT Palma superó los 65,5 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 51,69 % respecto a 2019 y de más del 80 % respecto a 2022.

En esta línea, ha puesto en valor el esfuerzo realizado por los trabajadores de la empresa municipal para dar respuesta a este incremento histórico y ha destacado que, pese al contexto derivado de la gratuidad del transporte público y al déficit acumulado de 24,49 millones de euros que ha supuesto para la EMT, “no se han detenido las inversiones ni el proceso de modernización de la empresa municipal”.

Asimismo, ha recordado que la gratuidad del transporte público “la están asumiendo económicamente el Ajuntament de Palma y el Govern de les Illes Balears”, mientras continúan pendientes más de 41 millones de euros correspondientes a las aportaciones del Estado de los ejercicios 2025 y 2026.

Finalmente, el primer regidor de Cort ha hecho referencia al refuerzo de la plantilla, la ampliación de líneas, la mejora de frecuencias y el incremento del número de vehículos operativos, pasando de 161 autobuses en circulación en 2019 a 193 vehículos operativos en 2025, a los que ahora se suman estas 23 nuevas unidades.

En este sentido, ha recordado que entre junio de 2023 y diciembre de 2025 la EMT ha pasado de 805 a 923 trabajadores, con la incorporación de 226 nuevos profesionales, entre ellos 170 conductores, 18 trabajadores de taller y 38 profesionales técnicos y administrativos.

Asimismo, se han ampliado y recuperado líneas para responder a las necesidades de los barrios y de los ciudadanos, entre ellas la recuperación de la línea 20 hasta Sant Agustí; la creación de la línea 30 entre el Palau de Congressos y el aparcamiento disuasorio de Marivent; la ampliación de la línea 4 hasta Nou Llevant; la ampliación de la línea 34, conectando el aeropuerto con Son Llàtzer y Son Espases; la extensión de la línea 22 hasta el Intercanvi de Sindicat; o la modificación de la línea 36 hasta Sa Teulera para dar servicio a estudiantes y centros educativos de Son Rapinya. También se ha consolidado el transporte a demanda en Son Gual y Puntiró.

El alcalde ha concluido afirmando que “Palma avanza con una apuesta clara y decidida por la movilidad sostenible y con el objetivo de disponer de una red de transporte público bien planificada y capaz de dar respuesta a las necesidades reales de la séptima ciudad de España, conectando barrios y favoreciendo la cohesión social y territorial”.

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“Estos 23 autobuses son solo el primer paso de un proceso que, sin duda, sitúa a Palma a la vanguardia de la transformación y modernización del transporte público”, ha concluido.