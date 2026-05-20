El futuro pabellón deportivo del Lluís Sitjar tendrá capacidad para más de 2.000 espectadores y promoverá la creación de más de 650 plazas de aparcamiento en el barrio de Es Fortí

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presentado este miércoles las bases del concurso de anteproyectos arquitectónicos para la creación de un nuevo pabellón deportivo en el antiguo estadio del Lluís Sitjar, con capacidad para entre 2.000 y 2.500 espectadores, junto con nuevos aparcamientos y la adecuación de su entorno urbano y paisajístico.

Según ha destacado el primer regidor de Cort durante la rueda de prensa, el concurso, cuyas bases han sido aprobadas en Junta de Govern, permitirá impulsar una de las grandes operaciones de regeneración urbana previstas por el Ajuntament, “recuperando un espacio históricamente vinculado a la memoria colectiva y deportiva de Palma, y que llevaba años desconectado de la vida urbana”.

En esta línea, Martínez Llabrés ha recordado que Palma ha experimentado un importante crecimiento demográfico durante las últimas décadas, una realidad que ha derivado en un incremento de la demanda de equipamientos públicos, también deportivos.

“Por eso Palma necesita nuevas infraestructuras deportivas modernas, versátiles y adaptadas a las necesidades actuales y futuras de la ciudad. Y el futuro pabellón deportivo del Lluís Sitjar nace precisamente con esa vocación: convertirse en un equipamiento de referencia para Palma, preparado para albergar distintas disciplinas deportivas y dotado de espacios auxiliares modernos y funcionales”, ha señalado.

Más allá de la vertiente deportiva, el alcalde ha puesto también en valor el importante componente medioambiental de la actuación.

En este sentido, ha recordado que el ámbito del Lluís Sitjar forma parte del corredor verde del Torrent de Sa Riera, que dibuja la Falca Verda de Palma junto a otros espacios estratégicos como el parc de Sa Riera, el parque del Canòdrom, la Sínia d’en Gil y el futuro bosque urbano del velódromo de El Tirador.

“La regeneración del ámbito del Lluís Sitjar permitirá, por tanto, reforzar esa continuidad verde y consolidar una gran conexión urbana y paisajística entre la Falca Verda, Son Cotoner, Es Fortí y el centro de Palma”, ha explicado.

Asimismo, Martínez Llabrés ha destacado la dimensión urbana del proyecto, ya que la propuesta aprovechará el desnivel existente entre la Plaça Barcelona y la Falca Verda para generar “un espacio abierto y plenamente integrado en el parque” que actúe como mirador.

El proyecto contempla además una importante mejora en materia de movilidad y aparcamiento para el barrio de Es Fortí, uno de los más densos de Palma, mediante la creación de más de 650 nuevas plazas de aparcamiento en el ámbito.

En concreto, 125 plazas —además de otras cinco para autobuses— estarán destinadas a usuarios del equipamiento deportivo; otras 400 plazas se habilitarán para residentes y vecinos en el aparcamiento soterrado previsto en Plaça Barcelona; y a ellas se sumarán otras 131 plazas de nueva creación en la calle Ramón Picó i Campamar gracias a la nueva alineación prevista para este vial.

“Todo ello permitirá descongestionar de forma muy importante la presión de estacionamiento que soporta actualmente esta zona de Palma y mejorar notablemente la funcionalidad del barrio de Es Fortí y su entorno”, ha añadido el primer regidor de Cort.

Área de actuación contemplada en el proyecto del nuevo pabellón, en el antiguo recinto del estadio Lluís Sitjar. / Ajuntament de Palma

A estas actuaciones deportivas, urbanísticas y de movilidad se suman también otras de carácter patrimonial, con el objetivo de preservar la memoria histórica del antiguo Lluís Sitjar.

En esta línea, las bases del concurso prevén la incorporación de una huella topográfica o un elemento significativo que recuerde el trazado y la memoria del antiguo estadio del Real Club Deportivo Mallorca, en cumplimiento del acuerdo aprobado por el pleno municipal en abril de 2024.

Además, se conservará y pondrá en valor el histórico pórtico de acceso del Lluís Sitjar, un elemento simbólico de la memoria urbana y deportiva de Palma que deberá mantenerse, aunque podrá ser reubicado dentro del ámbito de actuación.

“Con la aprobación de las bases de este concurso damos inicio a otro proyecto transformador para Palma. Un proyecto que recupera un espacio degradado y abandonado, que responde a las necesidades deportivas reales de una ciudad que sigue creciendo, que mejora la calidad de los barrios y que mira al futuro sin renunciar a la memoria y a la identidad de uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad”, ha finalizado Martínez Llabrés.

El presupuesto de ejecución estimado del proyecto es de 43,5 millones de euros, divididos en 20,7 millones de euros para el equipamiento deportivo; 3,9 millones de euros para los nuevos aparcamientos; 16,3 millones para los aparcamientos (tanto el de la SMAP como el del pabellón); 4,9 millones para espacios verdes; y 1,6 millones para la reurbanización de viales.

Y en cuanto al ámbito total de intervención, será de aproximadamente 48.000 metros cuadrados, incluyendo el antiguo estadio, la plaza Barcelona, la calle Ramón Picó i Campamar, y los diferentes espacios libres vinculados a la Falca Verde.

Programa de necesidades del futuro pabellón

Las bases del concurso establecen que las propuestas deberán articularse en torno a tres grandes bloques: pabellón deportivo, zonas complementarias y espacios flexibles.

En este sentido, los usos que tendrá el futuro equipamiento deben contemplar, por un lado, espacios para el Gran Pabellón de Deportes, con capacidad para 2.000-2.500 espectadores y una altura libre interior de entre 10 y 12 metros.

También deben contemplarse espacios auxiliares para deportistas (aproximadamente 1.000 metros cuadrados), como pueden ser vestuarios, guardarropa, control de acceso, enfermería, sala de masaje, despachos de entrenadores o árbitros y almacén de material deportivo; espacios auxiliares singulares (1.800 metros cuadrados aproximadamente), considerados como tal oficina de administración, aseos/vestuarios de personal, sala de reuniones, sala de conferencias, bar-cafetería, cocina-almacén o cuarto de basuras; y espacios auxiliares de espectadores (2.500 metros cuadrados), como son los formados por los controles de acceso y taquillas, graderío, aseos y guardarropa.

Además, el programa de necesidades contempla también la implantación de aparcamientos, con las más de 650 plazas mencionadas anteriormente, y otros usos como pueden ser dos salas para asociaciones vecinales u otros colectivos del tejido asociativo de la ciudad. A ello se sumarán aproximadamente un total de 32.500 metros cuadrados de masa verde.

Premios y jurado

Según ha detallado el alcalde en la rueda de prensa, las bases establecen una cuantía total de premios de 55.000 euros, repartidos entre un primer premio de 25.000 euros para la propuesta ganadora, y dos premios de 15.000 euros para cada uno de los finalistas.

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El concurso se desarrollará en una única fase y contará con un jurado integrado por representantes municipales, técnicos especializados, arquitectos de reconocido prestigio, representantes del COAIB y representación vecinal.