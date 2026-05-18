Cort finaliza la primera fase de las obras de mejora del pavimento y de la accesibilidad en las calles Alqueria Blanca y Na Bastera, en el marco del Plan Renove de Es Secar de la Real

El Ajuntament de Palma ha finalizado la primera fase de las obras de renovación del pavimento y mejora de la accesibilidad de las calles Alqueria Blanca y Na Bastera, en el marco del Plan Renove de Es Secar de la Real.

Estas actuaciones, que han contado con una inversión cercana a los 150.000 euros, dan continuidad a las diferentes intervenciones impulsadas en el barrio durante la presente legislatura, donde el Ajuntament ya ha destinado más de 945.000 euros para mejorar diferentes espacios del barrio.

Tramo del Carrer de Na Bastera. / Ajuntament de Palma

Entre las actuaciones ejecutadas por el servicio de Vialidad destacan también la renovación del pavimento de la calle Abat de la Real e Isabel de Sabrán, la mejora del firme del nuevo carril bici de la calle Infant Ferran y el proyecto de construcción del carril bici del Camí dels Reis, en el tramo de Can Valero.

Por su parte, el servicio de Parques y Jardines ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en espacios públicos y zonas verdes del barrio. Entre ellas, sobresalen la remodelación del área de juegos de Reina Sança Nàpols; la reposición del pavimento de caucho del parque de Son Canaves, donde además se han instalado juegos biosaludables y bancos; la incorporación de nuevos elementos biosaludables y mesas de ping pong en el parque de Es Secar de la Real; así como la remodelación del parque de Can Coll, donde se han instalado tres columpios y dos juegos de muelles. Asimismo, se han plantado olivos en la senda ciclista del Camí dels Reis, reforzando la mejora paisajística y ambiental de la zona.

A todas estas actuaciones se suman las ejecutadas por el servicio de Alumbrado Público, que ha renovado cerca de 120 puntos de luz mediante la implantación de tecnología LED, mejorando así la eficiencia energética, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la iluminación en diferentes calles y espacios del barrio.

Noticias relacionadas

La previsión del servicio de Vialidad es realizar una segunda batida por el barrio, para completar la mejora de las aceras e intervenir también en el asfalto del barrio.