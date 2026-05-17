El alcalde destaca que el centro multiservicios de Pere Garau pondrá a disposición de los vecinos equipamientos de primer nivel reafirmando su compromiso con el barrio

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, presidió este jueves la presentación de la propuesta ganadora del concurso de anteproyectos arquitectónicos para el desarrollo del futuro centro de equipamientos de Pere Garau, a cargo de la UTE formada por los arquitectos Joan Fortuny y Martí Sanz.

El acto contó con la presencia del vicepresidente del Govern, Antoni Costa; la teniente de alcalde de Serveis Socials i Participació Ciutadana, Lourdes Roca; el teniente de alcalde de Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratégics, Óscar Fidalgo; la vicepresidenta de ARCA, Ángels Fermoselle, así como representantes de la Asociación de Vecinos de Pere Garau, Flipau amb Pere Garau, Pere Garau Saludable y del Mercat de Pere Garau.

Al inicio de su intervención, el alcalde trasladó su enhorabuena al equipo de arquitectos, “por haber sabido interpretar con acierto no solo lo que recogían las bases del concurso, sino también lo que necesita un barrio tan vivo, diverso y dinámico como Pere Garau”.

Con este proyecto, continuó el primer regidor de Cort, “se recupera un espacio que llevaba más de 14 años abandonado para devolverlo a la ciudadanía convertido en un equipamiento público multiservicios de primer nivel, el más grande de Palma”.

Esta transformación del inmueble, adquirido por el Ajuntament hace un año, se ve especialmente reflejada en los usos que acogerá el futuro centro: comisaría, Unidad Básica de Salud, escoleta, Oficina de Atención a la Ciudadanía, centro de día, casal de barri, centro de Gent Gran, biblioteca y aparcamientos.

“En definitiva, será un equipamiento pensado para acompañar a los vecinos en su día a día, facilitando el acceso a los servicios públicos y, al mismo tiempo, generando actividad, relación y espacios de encuentro en el barrio”, incidió Martínez Llabrés, insistiendo en el “compromiso irreversible” de Cort con Pere Garau.

Para finalizar, puso en valor la línea de trabajo que se está realizando desde el equipo de gobierno, “apostando por un modelo de ciudad que impulse nuevos equipamientos públicos de calidad en todos los barrios”. En este sentido, recordó otros proyectos alineados con este objetivo, como son las escoletas de Son Gibert y Son Dameto; los casals de barri de Can Pastilla, Es Pil·larí, Génova y de Ses Cases de Son Ametler; la Casa de la Vila de Establiments; el Casal de Gent Gran de Sant Angustí; o la recuperación de espacios en desuso como el edificio de GESA, el Velódromo de El Tirador, Can Serra, las Torres des Temple o Ses Cases des Retiro.

“Todas estas actuaciones responden a una misma idea: hacer ciudad desde los barrios, mejorar los servicios públicos y avanzar hacia una Palma más equilibrada, con más cohesión social y territorial”, concluyó.

Detalles de la propuesta ganadora

Los arquitectos Joan Fortuny y Martí Sanz presentaron seguidamente los principales detalles de la propuesta seleccionada para el futuro centro de equipamientos de Pere Garau, un proyecto concebido para integrar múltiples servicios públicos en un único edificio eficiente, flexible y conectado con el barrio.

Durante la presentación, los autores destacaron la riqueza del programa, que reúne en un mismo solar usos muy diversos destinados a dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de Pere Garau. "Es un programa muy completo. Todo lo que hace falta a Pere Garau lo encontramos reunido en un solo solar", señalaron.

En este sentido, explicaron que una de las claves del proyecto fue reinterpretar y ordenar el conjunto de equipamientos, teniendo en cuenta que convivirán usos estáticos con otras zonas más versátiles, concebidas para adaptarse con el paso del tiempo a las nuevas demandas que puedan surgir.

Para ello, la propuesta organiza el edificio a partir de una conexión entre la calle y el interior del equipamiento mediante la creación de una pequeña plaza que sirve como espacio de transición y acceso. Este espacio exterior se prolonga hacia el interior del edificio, y a partir de aquí el inmueble va creciendo en altura.

Una imagen del proyecto del centro multiservicios de Pere Garau. / Ajuntament de Palma

En esta planta baja se ubicarán los usos de mayor proximidad y atención directa a la ciudadanía, como la Unidad Básica de Salud, la escoleta, la Oficina de Atención a la Ciudadanía, el centro de día y la comisaría, todos ellos con acceso inmediato desde la calle y vinculados a este gran espacio común.

A partir de la tercera planta, el edificio evoluciona hacia usos más versátiles y transformables. Así, las plantas superiores albergarán espacios como la biblioteca, salas polivalentes o el centro de Gent Gran, diseñados con una estructura que permitirá adaptar los espacios a necesidades cambiantes a lo largo de los años.

En total, el proyecto prevé más de 2.500 metros cuadrados destinados a usos fijos y cerca de 1.800 metros cuadrados de espacios híbridos y polivalentes, según detallaron los arquitectos.

También destacaron que una de las decisiones del diseño fue reducir el impacto volumétrico del edificio, apostando por una construcción escalonada y más respetuosa con el entorno. Esta configuración permitirá además que todos los equipamientos dispongan de espacios exteriores propios y zonas verdes en distintas alturas del edificio.

La sostenibilidad y la eficiencia energética constituyen también otro de los ejes principales de la propuesta.

En este sentido, además del atrio abierto al exterior, que conecta el edificio directamente con el barrio, el inmueble contará con otro atrio interior concebido como corazón ambiental del centro, favoreciendo la entrada de luz natural y ventilación cruzada. Además, este "vacío central" permitirá que todos los equipamientos que forman el centro tengan un espacio común que les una entre sí.

En línea con este compromiso con la sostenibilidad, los arquitectos también concibieron el edificio con el objetivo de reducir al máximo el consumo energético.

"Será un edificio positivo, que prácticamente no tenga que consumir energía", incidieron, para lo cual incorporaron diferentes soluciones como una 'doble piel' del inmueble o ventilaciones situadas estratégicamente.

Además, el equipo redactor subrayó que se priorizará el uso de materiales de proximidad para reducir las emisiones de CO2 asociadas a la construcción y favorecer al mismo tiempo la economía local.

En cuanto a la imagen arquitectónica del edificio, el proyecto toma como referencia elementos característicos del barrio, como son las celosías. En este sentido, la fachada principal estará compuesta de una celosía cerámica, mientras que la interior tendrá un carácter más doméstico y abierto, mostrando la actividad cotidiana del edificio y reforzando la relación visual entre los distintos espacios comunes.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el edificio contará con un total de 4.655 metros cuadrados construidos sobre rasante y 2.631 metros cuadrados bajo suelo, donde se ubicarán las tres plantas de aparcamiento. A ellos se suman los 213 metros cuadrados destinados al patio infantil y los 89 metros cuadrados para el patio del centro de Gent Gran. La inversión aproximada del proyecto es de 14,3 millones de euros, y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses.