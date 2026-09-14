La vertebración territorial y el compromiso con las personas, principales ejes de la contribución social de Alsa

La compañía de movilidad Alsa acaba de publicar su última Memoria de Sostenibilidad, un documento que refleja el impacto real de la actividad de la compañía en el último año en los tres ejes de la sostenibilidad (social, medioambiental y de gobernanza), y en el que se aportan las cifras de su contribución social y económica.

Destaca la aportación que realiza la compañía a la cohesión y vertebración territorial de nuestro país, donde presta servicio a 5.229 poblaciones, ofreciendo 3.400 destinos a través de su red de servicios de largo recorrido y regionales. Opera en 17 comunidades autónomas y gestiona 46 servicios urbanos y metropolitanos en España, convirtiéndose en el operador de referencia de transporte público sostenible.

En el ámbito del empleo, el informe refleja su compromiso con las personas, mediante la creación de empleo estable y de calidad, con un 91% de contratos fijos entre los 14.000 empleados que forman la plantilla de la compañía en España.

Destaca el incremento del 15% de personal de conducción femenino registrado en el último año, gracias al programa “Sumando Conductoras”. Alsa ha continuado impulsando sus políticas de igualdad, diversidad e inclusión, destacando el empleo de 273 personas con discapacidad y la implantación de 99 medidas de conciliación EFR en 2025.

Este balance social de 2025 se completa con una contribución económica cuyas principales cifras son: la contratación de más de 12.000 proveedores distintos, de los cuales el 97% son nacionales; el abono de 572,7 millones de euros en salarios; 183,5 millones en aportaciones a la Seguridad Social; 132,1 millones destinados a inversiones; y una contribución fiscal de 230,3 millones en pago de impuestos y tasas.

Desempeño ESG

Las políticas de seguridad implantadas en Alsa -que el pasado año fueron reconocidas con el Premio “Ponle Freno” a la Innovación en Seguridad Vial que conceden Atresmedia y Fundación Axa- han conseguido una reducción en la severidad de los accidentes del 69% desde 2019.

Los clientes siguen valorando la calidad de los servicios ofrecidos por la compañía, que obtienen un Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) de 8,25 puntos.

En materia medioambiental, Alsa continúa avanzando en la descarbonización de sus operaciones, con una reducción de las emisiones directas GEI del 18% sobre 2015, y liderando la transición a flotas verdes, con un 43,3% de los autobuses urbanos y metropolitanos que opera en España eco o cero emisiones.

Destaca el esfuerzo realizado en 2025 en electrificación de flota y en introducción de biocombustibles avanzados, gracias al cual se ha logrado en sólo un año evitar la emisión de más de 19.200 toneladas CO 2 . Los planes que la compañía tiene previsto acometer en renovación de flota e introducción de biocombustibles, permitirán que en 2030 se alcance una reducción de las emisiones del 27% en las operaciones urbanas y del 26% en las de largo recorrido respecto a 2025.

Hitos de 2025

En el pasado ejercicio la compañía ha logrado consolidar su crecimiento, expansión internacional y diversificación, con hitos clave entre los que destacan: En España, la adjudicación del transporte integral en la isla de Ibiza; en el ámbito internacional, el contrato de Qiddiya en Arabia Saudí; y un crecimiento sostenido en su diversificación en nuevas áreas, destacando la adjudicación de nuevos contratos de transporte sanitario y la puesta en marcha de nuevos productos ferroviarios, como el Expreso de Canfranc.

Alsa es el operador de movilidad sostenible, multimodal y conectada líder en el sector español de transporte de viajeros por carretera. Además de en España, está presente en Marruecos, Portugal, Francia, Suiza, Arabia Saudí, Reino Unido e Irlanda. El pasado año más de 640 millones de viajeros utilizaron sus servicios, que fueron operados por una flota de más de 7.300 vehículos.