Caviar Riofrío lanza una nueva edición del caviar ecológico beluga el más exclusivo del mundo

Caviar Riofrío, primer productor de caviar ecológico del mundo, presenta su segunda edición de caviar beluga, una de las grandes joyas de la alta gastronomía internacional por su rareza, exclusividad y producción extremadamente limitada.

Este lanzamiento supone un nuevo hito para Caviar Riofrío, que consolida su posición como referente mundial en caviar sostenible tras décadas de investigación, innovación y el desarrollo de un modelo único de acuicultura ecológica. El caviar beluga Riofrío (Huso huso) procede del esturión de mayor tamaño del planeta, criado en las aguas de manantial de la Sierra de Loja (Granada), un entorno natural privilegiado que garantiza condiciones excepcionales de pureza, bienestar animal, trazabilidad y calidad. La exclusividad de este caviar no responde únicamente por su escasez, sino también por el propio ritmo del animal. Cada esturión beluga necesita más de 20 años para alcanzar la madurez sexual, un largo proceso que culmina con su primera producción de huevas. Este año, tan solo tres hembras han producido caviar, lo que ha dado lugar a un volumen final de unos 30 kilos.

En 2024 se elaboró por primera vez caviar beluga en Riofrío procedente de dos hembras, mientras que el año pasado las fuertes tormentas primaverales afectaron al comportamiento de las hembras adultas, lo que provocó la ausencia de producción. El producto ya está disponible en la web de Riofrío, donde puede adquirirse un bote de 50 gramos por un precio de 319 euros. https://www.caviarderiofrio.com/es/

CAVIAR RIOFRÍO BELUGA FOTO DE NAMASTÉ / Cedida

¿Por qué es tan preciado el caviar beluga?

Una presencia inconfundible en la mesa: sus perlas son las de mayor tamaño de entre todos los caviares, con tonalidades que van del gris perlado a matices oscuros y profundos.

Un sabor de sutileza extrema: textura cremosa, delicada y sedosa, con notas suaves de mantequilla y frutos secos y una salinidad más baja que la de otros caviares.

Un lujo cada vez más limitado por su escasez: Históricamente procedente del mar Caspio , hoy su producción es exclusivamente procedente de la acuicultura, siendo extremadamente limitada y controlada, lo que lo convierten en una de las delicatessen más exclusivas y codiciadas de la alta gastronomía.

, hoy su producción es exclusivamente procedente de la acuicultura, siendo extremadamente limitada y controlada, lo que lo convierten en una de las delicatessen más exclusivas y codiciadas de la alta gastronomía. El tiempo como lujo real: El esturión beluga requiere entre 20 y 25 años de crianza antes de producir sus primeras huevas. Curiosidades del beluga: la especie más exclusiva del mundo del caviar

Curiosidades del beluga: la especie más exclusiva del mundo del caviar

Un gigante silencioso: el beluga es el esturión más grande del planeta, capaz de alcanzar hasta 8 metros y superar los 1.500 kg. Una presencia casi mítica en el mundo acuático.

Perlas grandes: sus huevas son las más grandes del caviar, con tamaños que oscilan entre los 3 y 4 mm y una textura excepcionalmente cremosa y delicada.

Rara en la naturaleza: su estatus de especie en peligro crítico de extinción refuerza su condición de icono absoluto de exclusividad.

Futuro en cautividad: hoy su continuidad depende de la acuicultura especializada, donde se completa su ciclo vital en entornos controlados.

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Un modelo pionero de acuicultura ecológica

En 2021, Caviar Riofrío dio un paso decisivo con la reproducción en cautividad del esturión beluga en España. El nacimiento de los primeros ejemplares criados en sus instalaciones permitió cerrar el ciclo biológico de la especie en cautividad y consolidó un avance clave en la conservación de un animal catalogado en peligro crítico de extinción. Hoy, este logro cobra aún más relevancia en un contexto en el que las poblaciones salvajes de beluga han sufrido un fuerte declive por la sobrepesca, la degradación de los ríos y la presión sobre sus hábitats naturales. En la actualidad, las poblaciones procedentes de acuicultura pueden contribuir como reservorio genético complementario para la conservación de la especie.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo