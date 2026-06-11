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La sostenibilidad en España ha venido para quedarse

Fundación Ecoanime entregó sus II Premios Iniciativa sostenible en el marco de las actividades realizadas en la localidad extremeña de Don Benito con motivo del Día Mundial del Medioambiente. 18 empresas acudieron a la convocatoria organizada por la Fundación, patrocinada por Caja Rural de Extremadura y con la colaboración de AENOR. El premio a la mejor iniciativa fue para la Hormiga Verde, una empresa que produce nuevos productos partiendo de basura electrónica. Un ejemplo de economía circular que se impone ya en el tejido industrial, como confirma Celina Perez, secretaria general de economía, empresa y comercio de la Junta de Extremadura que recordó que la Junta de Extremadura “está apoyando todas aquellas inversiones que las empresas necesitan para adaptarse a la normativa”. Fundación Ecoanime cumple 10 años animando a la transformación ecológica y a la conservación del medio ambiente cultivando vínculos entre productores, consumidores y medio ambiente. Isidro Carmona es su presidente y destaca la labor de la Fundación “promoviendo el tejido empresarial responsable conservando lo que hemos heredado, generando riqueza, pero siendo ecoanimes con el medio ambiente”. El patrono de la Fundación y CEO de Alma Water Solutions, Carlos Cosin, recalcó la importancia de Fundaciones como Ecoanime “que han prosperado sin subvenciones y se mantienen incorporando a la industria”. Una jornada que sirvió para demostrar que la sostenibilidad ha llegado para quedarse.