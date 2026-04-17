Desalia 2026, que empiece el juego: localización, fechas y cómo hacerse con uno de los codiciados pases

Desalia 2026, el evento más icónico de Ron Barceló con el que arranca oficialmente el verano sube de nivel y se traslada a Andalucía, en concreto a Matalascañas en la provincia de Huelva. Del 26 al 30 de mayo, 1.000 jóvenes de toda España vivirán una experiencia inmersiva de cinco días como un auténtico videojuego.

Bajo el concepto “Que empiece el juego”, la marca propone una edición en la que el usuario deja de ser espectador para convertirse en un jugador dentro del universo de Desalia. Inspirado en la narrativa del gaming, el spot de esta edición introduce a un personaje que recorre el mapa de Desalia con una misión clara: llegar a la fiesta final con la barra de vida intacta y en modo leyenda.

Un mapa, cinco días y una misión final

El escenario elegido para albergar la 19ª edición de Desalia es el On City Resort de Matalascañas, en plena Costa de la Luz. Un enclave único de grandes playas paradisiacas, buen tiempo y ese ambiente que invita a alargar las noches y Vivir el Ahora. En este contexto, el hotel aporta además una marcada estética que recuerda a algunos de los mejores videojuegos de la historia y refuerza el concepto gamer de esta edición.

La 19ª edición de Desalia se celebra el On City Resort de Matalascañas / Juan Alejos

Esta localización funciona como un mapa interactivo en constante cambio, donde conviven misiones principales, desafíos secundarios y pequeños easter eggs que irán apareciendo a lo largo del recorrido. Durante los cinco días, Desalia desplegará su propio play ground: desde pool parties y sesiones de DJs, actividades en la playa o sorpresas especiales que marcarán el ritmo de la partida. La misión principal tendrá lugar el jueves 28 de mayo, fecha en la que se celebrará la mítica Noche en blanco de Desalia, uno de los momentos más icónicos de la experiencia.

¿Cómo irte con tu squad a Desalia?

Las entradas a Desalia no se venden, se desbloquean. Y este año, para conseguir uno de los pases triples y vivir Desalia junto a tu squad, hay que jugar. La mecánica principal se encuentra en desaliaviveahora.com, donde el icónico pato de Desalia se convierte en un personaje en pixel art que avanza esquivando obstáculos en un recorrido que se complica en cada intento. Este juego web, inspirado en los clásicos arcade, funciona como la mecánica principal de acceso a la experiencia. Cuanto más lejos se llegue, más opciones habrá de hacerse con uno de los codiciados pases.

Las entradas a Desalia no se venden, se desbloquean / Juan Alejos

Pero esto es solo el inicio de la partida. En las próximas semanas, la marca irá desbloqueando a través del perfil de Instagram de @ronbarcelospain nuevas dinámicas para optar a uno de los pases, así como nuevas pistas sobre la experiencia: desde los artistas que formarán parte del lineup hasta los perfiles que se sumarán a Desalia 2026, que este año promete jugar en otro nivel.

Lo que incluye Desalia 2026