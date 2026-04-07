Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una nueva imagen corporativa y el lanzamiento de grandes títulos
Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una transformación que refleja su evolución: un nuevo logo y una identidad visual que simbolizan la fuerza, la solidez y la ambición de la compañía. Este cambio no solo representa una modernización estética, sino también un paso hacia adelante en el posicionamiento de Diamond Films como distribuidora independiente líder, enfocada en ofrecer cine de calidad para todos los públicos
A lo largo de estos diez años, Diamond Films ha sido responsable de algunos de los títulos más exitosos y aclamados, como La Asistenta, la saga After, John Wick 4, Lion, Háblame y Moonlight, por nombrar solo algunos. La compañía ha logrado conectar con audiencias a través de historias emocionantes y experiencias cinematográficas únicas. Con este nuevo logo, Diamond Films España no solo quiere destacar su presencia en el mercado, sino también proyectar una imagen clara de crecimiento.
La nueva imagen incluye una evolución de su logotipo, más limpio y contemporáneo, manteniendo su símbolo más icónico, el diamante, pero con una estética más potente, elegante y moderna.
Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una transformación que refleja su evolución: un nuevo logo y una identidad visual que simbolizan la fuerza, la solidez y la ambición de la compañía. Este cambio no solo representa una modernización estética, sino también un paso hacia adelante en el posicionamiento de Diamond Films como distribuidora independiente líder, enfocada en ofrecer cine de calidad para todos los públicos.
A lo largo de estos diez años, Diamond Films ha sido responsable de algunos de los títulos más exitosos y aclamados, como La Asistenta, la saga After, John Wick 4, Lion, Háblame y Moonlight, por nombrar solo algunos. La compañía ha logrado conectar con audiencias a través de historias emocionantes y experiencias cinematográficas únicas. Con este nuevo logo, Diamond Films España no solo quiere destacar su presencia en el mercado, sino también proyectar una imagen clara de crecimiento.
La nueva imagen incluye una evolución de su logotipo, más limpio y contemporáneo, manteniendo su símbolo más icónico, el diamante, pero con una estética más potente, elegante y moderna.
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Multan al piloto de un dron que sobrevoló la Catedral de Mallorca durante un acto con la reina Sofía, Prohens y Armengol
- Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
- La filóloga Bárbara Montoya investiga 300 cartas de mujeres del siglo XVII en Mallorca: 'Muchas pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
- Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas
- Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada
- Un parque en Portopí
- Un prostíbulo de Palma, sancionado con miles de euros por permanecer abierto durante la pandemia de covid-19