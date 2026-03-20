Vodafone, Cruz Roja Española y Fundación Tecsos desarrollan proyectos de innovación tecnológica para dar respuesta a la soledad no deseada y a la brecha digital

Vodafone España y Cruz Roja Española, a través de la Fundación de Tecnologías Sociales (TECSOS), han puesto en marcha una nueva línea estratégica de innovación que combina inteligencia artificial y tecnología de voz para complementar programas sociales que hagan frente a la soledad no deseada y a la brecha digital, tal y como se recoge en el informe “Tecnología con Impacto Social” elaborado por Vodafone Empresas.

El proyecto de asistentes conversacionales, actualmente en pleno despliegue a través de diferentes proyectos de Cruz Roja, cuenta ya con más de 19.000 personas mayores, que utilizan dispositivos de voz con IA para tener una vida más autónoma. Estas soluciones incluyen recordatorios de medicación, facilitación de videollamadas con su entorno, interacción conversacional y otras funciones que promueven la autonomía, la comunicación y la seguridad, todo ello sin necesidad de manejar pantallas complejas. TECSOS ha creado guías y metodologías específicas para adaptar estos asistentes a personas vulnerables, con especial atención a la usabilidad y a la creación de un vínculo afectivo con el dispositivo.

La Fundación Tecsos -iniciativa de Cruz Roja Española y Vodafone España-, lleva más de 23 años desarrollando innovaciones y haciendo la tecnología accesible para todas las personas, dotando de mayor autonomía a los colectivos más vulnerables. De esta forma, más de 180.000 personas se han beneficiado del servicio de teleasistencia móvil, que se ha extendido también a víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y colectivos en riesgo, y que ha sido transferido a países como Reino Unido. El protocolo de comunicaciones desarrollado se ha convertido en norma AENOR, definiendo un estándar para el sector.

Gracias a las funciones avanzadas de geolocalización del dispositivo y de la red de Vodafone España, Cruz Roja puede posicionar al usuario de forma precisa en situaciones de emergencia, incluso cuando la persona se encuentra desorientada.

23 años haciendo accesible la tecnología para todos

TECSOS funciona como un modelo de coliderazgo en el que ingenieros comprenden las necesidades sociales y profesionales del ámbito social entienden y aprovechan el potencial tecnológico. La Fundación ha desarrollado su propia metodología de innovación, basada en la cocreación con los usuarios finales y en lo que denominan "validación social de la tecnología": un proceso iterativo donde cada solución se prueba tanto desde el punto de vista técnico como desde su utilidad e impacto real.

El primer gran hito de la alianza Vodafone-Cruz Roja en TECSOS fue extender la teleasistencia más allá del hogar. Hasta entonces, los sistemas de protección para personas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad quedaban circunscritos al domicilio. TECSOS desarrolló un servicio de teleasistencia móvil que, a través del teléfono del usuario y una app instalada por personal de Cruz Roja, permite ofrecer asistencia las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier lugar.

La aportación de Vodafone España a TECSOS trasciende la conectividad. Carlos Becker, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Vodafone Empresas, ha señalado que: “Vodafone España ha evolucionado su enfoque hacia un concepto de Business to Society (B2S), con el propósito de cubrir necesidades sociales a través de la innovación y Cruz Roja Española es nuestro socio cocreador y experto de referencia en tecnologías sociales”.

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Por otra parte, Vodafone Empresas participará esta semana en el foro referencia Tecnosocial con un stand propio para dar a conocer las soluciones de la operadora en materia de tecnología aplicada a la innovación social.