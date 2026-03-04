Vodafone España impulsa la mayor digitalización del agua en España y consolida su liderazgo en infraestructuras críticas

España es uno de los países europeos con mayor exposición al riesgo de escasez hídrica. La variabilidad climática, la presión demográfica y el envejecimiento de parte de las redes de distribución obligan a evolucionar hacia modelos de gestión más eficientes y basados en datos. Una parte significativa del agua tratada se pierde en las redes antes de llegar al consumidor final, lo que supone un impacto económico y ambiental relevante, al que se suma el coste energético asociado a su captación, potabilización y bombeo. Modernizar la gestión del agua es, por tanto, una cuestión de sostenibilidad, competitividad y resiliencia nacional.

En respuesta a este desafío, el Gobierno aprobó el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, movilizando fondos europeos Next Generation para acelerar la modernización del sector hídrico mediante tecnologías avanzadas de monitorización, control y analítica de datos. Este marco estratégico refuerza la colaboración público-privada y sitúa la digitalización como eje central para reducir pérdidas, optimizar recursos y mejorar la transparencia en la gestión.

La propuesta tecnológica de Vodafone se integra plenamente en esta visión país. Mediante soluciones IoT avanzadas, sustentadas en una infraestructura de red robusta y de alta disponibilidad, la compañía transforma infraestructuras tradicionales en redes inteligentes capaces de generar información continua y accionable. Gracias a esta digitalización es posible reducir hasta un 25 % las pérdidas en distribución, detectar fugas invisibles antes de que generen daños estructurales, identificar manipulaciones o consumos anómalos y optimizar el uso energético en estaciones de bombeo. El dato deja de ser histórico para convertirse en una herramienta operativa que mejora la eficiencia y la toma de decisiones en tiempo real.

La gestión del agua es una infraestructura crítica que no puede detenerse. Su continuidad impacta directamente en la actividad económica, la industria, la agricultura y la calidad de vida de millones de ciudadanos. En este ámbito, Vodafone Empresas refuerza su posicionamiento como partner estratégico apoyado en una infraestructura de red fiable y preparada para el futuro. A través de una infraestructura de red robusta, resiliente y anticipatoria,

Vodafone es capaz de prever riesgos, proteger operaciones críticas y fomentar la innovación continua, garantizando que las organizaciones se mantengan actualizadas, competitivas y preparadas para lo que viene, avanzando de forma segura y sin interrupciones.

Este enfoque combina innovación tecnológica, experiencia sectorial y capacidad operativa a gran escala para asegurar continuidad, seguridad y evolución constante en los entornos más exigentes.

Proyectos líderes

La estrategia se materializa en proyectos de gran envergadura junto a operadores líderes del país. Vodafone gestiona el mayor lote del contrato adjudicado en 2023 por el Canal de Isabel II para la conectividad NB-IoT de 377.000 contadores inteligentes, un despliegue clave en la modernización de la red hídrica de la Comunidad de Madrid. Asimismo, colabora con EMPROACSA en la digitalización integral del ciclo del agua en la zona oriental de Córdoba y mantiene un acuerdo estratégico con Aqualia para la conexión de más de un millón de contadores inteligentes hasta 2029 a escala nacional.

El liderazgo de Vodafone en el ámbito del agua se apoya en una base tecnológica transversal que supera los 16 millones de dispositivos IoT comercializados en España en múltiples sectores estratégicos. Esta escala aporta madurez operativa, robustez de plataforma y capacidad de gestión masiva de datos, elementos imprescindibles para abordar con garantías la digitalización de infraestructuras críticas.

En la IQ Era, la inteligencia aplicada a los recursos esenciales marca la diferencia. La modernización del ciclo del agua es una pieza clave para la sostenibilidad económica y ambiental del país. Vodafone Empresas está contribuyendo activamente a esa transformación, poniendo la tecnología y su infraestructura de red al servicio de una gestión más eficiente, más resiliente y preparada para el futuro.