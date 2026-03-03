Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hoteleros mallorquines en Oriente MedioAtaque a IránAlquiler turístico en pueblosMuere mujer yateRescate en EscorcaDemichelis RCD Mallorca
instagramlinkedin

El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con su sanidad pública

El estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, realizado por Ipsos, refleja niveles elevados de insatisfacción ciudadana.

Estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”

Estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”

El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con el funcionamiento de la sanidad pública en su ciudad, según un estudio realizado por Ipsos. El informe refleja además un bajo uso de los niveles de mayor complejidad: el 60% de la población afirma no acudir casi nunca a la atención especializada y entre el 75% y 84% tampoco recurre habitualmente a la atención hospitalaria. Para Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos “este patrón de uso se asocia a dificultades percibidas de acceso, vinculadas a las listas de espera y a las demoras en la atención. La valoración media del sistema sanitario público se sitúa en un 5,4 sobre 10 en Ceuta y en un 4,9 en Melilla.”

Estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”

El estudio también recoge valoraciones negativas en aspectos estructurales como la accesibilidad administrativa, la tecnología y el grado de digitalización, que reciben opiniones desfavorables por parte de cerca de uno de cada tres ciudadanos. En contraste, los elementos mejor valorados están relacionados con el personal sanitario, que obtienen buenas valoraciones. Sin embargo, el estudio concluye, según Silvia Bravo que “ los problemas estructurales son evidentes. El 66% de los ciudadanos en Ceuta y el 59% en Melilla califican negativamente los tiempos de espera, y cerca de uno de cada tres señala valoraciones negativas sobre la tecnología y el grado de digitalización del sistema.”

Noticias relacionadas

La sanidad pública en ambas ciudades depende del INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad y responsable de la gestión directa del sistema sanitario en Ceuta y Melilla. Los datos dibujan un sistema sanitario con importantes dificultades estructurales, donde las listas de espera y el acceso a la atención concentran las críticas.

TEMAS

  • sanidad pública
  • Melilla
  • Ceuta
  • tecnología
  • listas de espera
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
  2. Investigan la muerte de una mujer en un megayate en el puerto de Palma
  3. Agentes de viajes de Baleares: se abren rutas alternativas para volver a casa tras el cierre aéreo en Oriente Medio
  4. Obligan a readmitir a un médico de Palma al que habían despedido por retrasos y fallos en diagnósticos y tratamientos
  5. Denuncian el cierre de un camino histórico en Sant Llorenç des Cardassar y piden su reapertura inmediata
  6. Cerrado, deteriorado y sin fecha de apertura: Cort sigue sin definir el futuro de la pasarela de Son Forteza
  7. Buscan a un padre y a su hijo perdidos en Escorca
  8. Martín Demichelis, en su presentación con el Mallorca: 'Quien se crea que es titular está equivocado y quien se crea relegado, también

'Joves a la Serra 2026' abre preinscripción: fechas, plazas y turnos por edades

'Joves a la Serra 2026' abre preinscripción: fechas, plazas y turnos por edades

Vodafone y la Junta de Andalucia impulsan la digitalización de los servicios públicos con comunicaciones resilientes e inteligencia artificial

Vodafone y la Junta de Andalucia impulsan la digitalización de los servicios públicos con comunicaciones resilientes e inteligencia artificial

Científicos españoles descendieron a la cueva más profunda del mundo y encontraron algo sorprendente

Científicos españoles descendieron a la cueva más profunda del mundo y encontraron algo sorprendente

El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con su sanidad pública

El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con su sanidad pública

Detenido por amenazar con un cuchillo a varias personas en un bar de Son Roca, en Palma

Detenido por amenazar con un cuchillo a varias personas en un bar de Son Roca, en Palma

Cuándo es el próximo festivo en Baleares: hasta 6 días libres en Semana Santa

Cuándo es el próximo festivo en Baleares: hasta 6 días libres en Semana Santa

Vox al PP de Prohens: "Están subiéndose al carro de la antiinmigración porque ven que da votos"

Vox al PP de Prohens: "Están subiéndose al carro de la antiinmigración porque ven que da votos"

Luis Azorín, empresario alicantino atrapado en Doha: "Estoy viendo una película de guerra por la ventana del hotel"

Luis Azorín, empresario alicantino atrapado en Doha: "Estoy viendo una película de guerra por la ventana del hotel"
Tracking Pixel Contents