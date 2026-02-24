Madrid acoge la XI Gala de los Premios Macarfi y se convierte en escaparate del mejor talento culinario del momento, con la presencia de destacados chefs del panorama nacional

La Gala Macarfi 2026 ha contado con el apoyo de la Comunidad de Madrid, y ha sido conducida por el presentador Jota Abril. Se han entregado los premios TOP OF THE TOPS a los restaurantes que han liderado el ranking durante tres años consecutivos. Los premiados han sido Disfrutar y El Celler de Can Roca, de Catalunya; Diverxo, de la Comunidad de Madrid, y Asador Etxebarri y Elkano, de Euskadi.

También se ha hecho entrega del premio ROOKIE DEL AÑO a la mejor apertura del 2025. El restaurante Restaurant Fontané de Catalunya fue considerado como la mejor apertura de 2025 en España. En segundo lugar, ha quedado Restaurante Itzuli (Euskadi) y en tercer lugar Ancestral (Comunidad de Madrid). Y por último, se ha premiado a los TOP 10/15 de cada comunidad autónoma. Los que lideran estos rankings son: Cocina Hermanos Torres (Catalunya), Desde 1911 (Comunidad de Madrid), Azurmendi (Euskadi), El Portal de Echaurren (La Rioja), Ricard Camarena Restaurant (Com. Valenciana), Bardal (Andalucía), Cenador de Amós (Cantabria), Casa Marcial (Principado de Asturias), Culler de Pau (Galicia), Asador Galino Pueyo (Aragón), Molino de Urdániz (Comunidad Foral de Navarra), Cabaña Buenavista (Región de Murcia), Iván Cerdeño (Castilla-La Mancha), Lera (Castillo y León) y Atrio (Extremadura). El evento ha reunido a más de 200 chefs de los mejores restaurantes de España, entre los que se encontraban fi guras como Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres), Rafa Zafra (Estimar), Paco Pérez (Miramar), Joan Juncà (Ca L'Enric), Diego Murciego (Desde 1911), Ramón Freixa (Ramón Freixa Atelier), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Ricard Camarena (Ricard Camarena Restaurant), Begoña Rodrigo (La Salita), Aitor Arregui (Elkano), Josean Alija (Nerua Guggenheim Bilbao), Benito Gómez (Bardal), Pedro Sánchez (Bagá), Dani Carnero (Kaleja), Jesus Sánchez (Cenador de Amós), Nacho Manzano (Casa Marcial), Iván Cerdeño (Iván Cerdeño), Luis Alberto Lera (Lera), Toño Pérez (Atrio), Javier Olleros (Culler de Pau) o Francis Paniego (El Portal de Echaurren), entre otros.

Madrid acoge la XI Gala de los Premios Macarfi / Cedida

Asimismo, el acto ha congregado a signifi cativas personalidades de la sociedad empresarial y civil, como José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Gobierno de España, Luis Fernando Martinez Izquierdo, Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Daniel Solana Izquierdo, director general de Basquetour-Agencia Vasca de Turismo, Rafael Ansón, presidente de honor de la Academia Internacional de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rogelio Enriquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Ricardo García-Jaudenes, Managing Director de Andbank, Mateu Hernández, director general de Barcelona Turisme y Pelayo de la Mata, presidente de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas.

En su discurso, Manuel Carreras Fisas, presidente y fundador de Macarfi , también ha hablado del Club Macarfi . Se trata de un club aspiracional con experiencias y viajes gastronómicos exclusivos, un e-commerce con productos gourmet y ventajas en hoteles colaboradores. Algunas de las actividades que ha organizado durante el 2025 son: cerrar Disfrutar, Asador Etxebarri y Desde 1911 en exclusiva para los socios, un viaje al Palacio Marqués de Vargas durante la vendimia, catas, cenas a 4 manos y visitas privadas a exposiciones culturales. El Club Macarfi inició su andadura en septiembre de 2023 y cuenta ya con 350 socios particulares y 400 socios corporativos.

Además, se ha presentado la Guía Macarfi 2026. La edición en papel recoge los Top 100 o Top 50 de cada comunidad autónoma según su densidad de población, e incluye además los Top 25 de cada provincia. Esta estructura permite una consulta más precisa y territorial, y permite una visión completa tanto a nivel autonómico como provincial. Además de los grandes rankings, la guía incorpora distintas clasifi caciones especiales. Entre ellas, la Selección Macarfi , que reúne restaurantes relevantes, aunque no necesariamente estén en los primeros puestos del ranking general. También aparecen los Top por tipo de cocina, Top por Decoración, Top por Servicio y las categorías Joyas por descubrir y Most Popular. A ello se suman los Rookies, que distinguen las mejores nuevas aperturas del año. Es importante mencionar que la Guía está en doble idioma: castellano e inglés.

Cómo funciona la Guía Macarfi

La Guía Macarfi , creada por Manuel Carreras Fisas, nació en octubre de 2015 como un proyecto urbano centrado en Barcelona, donde se reseñaban los restaurantes más interesantes de la ciudad. Once años después, la guía ha evolucionado hasta cubrir por primera vez toda la España peninsular, ampliando su presencia de 8 a 15 comunidades autónomas: Catalunya, Comunidad de Madrid, Euskadi, La Rioja, Comunitat Valenciana, Andalucía, Cantabria, Principado de Asturias, Galicia, Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. El próximo paso será en 2027, con la incorporación de las islas para completar la cobertura de todo el territorio nacional.

El funcionamiento de la guía se basa en un amplio sistema de valoración colectiva. Actualmente analiza y puntúa cerca de 5.000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2.000 gastrónomos locales, denominados embajadores. Estos colaboradores aportan sus opiniones y puntuaciones de manera libre, desinteresada y anónima. Todas las reseñas recibidas sobre un mismo establecimiento se integran en una única crítica fi nal, que sintetiza el sentir general de los embajadores y ofrece una visión global, objetiva y contrastada de cada restaurante.