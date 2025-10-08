Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fitch eleva a A- la calificación crediticia de PYMAR

Almudena López del Pozo, consejera delegada de PYMAR: "El anuncio evidencia la fortaleza y solvencia de PYMAR y los instrumentos financieros de los que dispone para impulsar la industria naval privada"

La mejora del rating de la compañía coincide con el mayor nivel de actividad de los astilleros privados españoles en los últimos catorce años

Instalaciones de varios astilleros de Vigo.

Instalaciones de varios astilleros de Vigo. / MARTA G. BREA

La agencia de calificación crediticia Fitch ha elevado de BBB+ a A- el rating de PYMAR, sociedad que integra a los principales astilleros privados españoles. El anuncio coincide con los buenos niveles de actividad registrados en 2025 por los astilleros nacionales, que han alcanzado el mayor nivel de cartera de pedidos de los últimos catorce años, con 69 buques en construcción por un valor de más de 2.700 millones de euros.

Almudena López del Pozo, consejera delegada de PYMAR, ha destacado que “esta mejora de la calificación crediticia evidencia la fortaleza y solvencia de PYMAR y de los instrumentos financieros de los que dispone, avalando su capacidad como herramienta clave de colaboración público-privada en la política industrial para el apoyo a las empresas de la industria naval privada española”.

Los astilleros españoles se han consolidado como la segunda potencia con mayor contratación naval de la Unión Europea y dentro del top ten mundial. Asimismo, cuentan con un destacado posicionamiento internacional en los rankings de contratación de los segmentos de mayor complejidad, valor añadido y componente innovador, como los buques para la investigación oceanográfica, los dedicados a la acuicultura marina o los destinados al ámbito de la energía eólica marina.

Este ascenso en la calificación crediticia supone un reconocimiento a la solidez y fiabilidad de PYMAR, que contribuirá a incrementar el atractivo de la construcción naval en España para armadores e inversores, al aumentar la seguridad de sus inversiones.

Muere a los 89 años Joan Kennedy, exesposa del senador Ted Kennedy

Atresmedia refuerza su confianza en Àngel Llàcer y le encarga la presentación de 'Una fiesta de muerte'

Hanan Alcalde acusa a 'Código 10' de saltarse un "veto" al preguntar si Hamás es un grupo terrorista: "Los pactos hay que cumplirlos"

Los trastornos alimentarios en el deportista, a debate con el equipo de Marcus Cooper y el Consell de Mallorca

Beate, detenida por la supuesta contratación de un sicario en Mallorca: "Di 6.000 euros a un cocinero italiano para que se tratara de un cáncer y dijo en Alemania que le pagué para matar a mi yerno"

