Gerardo Mariñas presenta 'El Cambio Permanente', una guía esencial para liderar en tiempos de incertidumbre

Basado en su dilatada experiencia en dirección, comunicación y consultoría, el autor presenta un método estructurado con ejemplos reales

'El cambio permanente', de Gerardo Mariñas.

Redacción

Madrid

El directivo de agencias de comunicación, Gerardo Mariñas, publica su nuevo libro, 'El Cambio Permanente: Management efectivo para tiempos de incertidumbre', una obra que combina reflexión estratégica y herramientas prácticas para comprender y liderar en un mundo marcado por la transformación continua.

En un contexto en el que la innovación, la disrupción tecnológica y los cambios sociales, políticos y empresariales redefinen constantemente las reglas del juego, Mariñas ofrece un enfoque innovador para convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva. Basado en su dilatada experiencia en dirección, comunicación y consultoría, el autor presenta un método estructurado con ejemplos reales y recursos aplicables que ayudan a:

  • Comprender el cambio y aprovecharlo como motor de transformación.
  • Desarrollar estrategias adaptativas para empresas y organizaciones.
  • Implementar un modelo de gestión ágil y eficaz.
  • Reforzar la resiliencia individual y colectiva en entornos dinámicos.

'El Cambio Permanente' trasciende el ensayo teórico y se convierte en una guía práctica para líderes, organizaciones y profesionales que buscan afrontar la incertidumbre con confianza. Entre los temas principales, destacan:

  • El modelo de análisis e interpretación de los diferentes tipos de cambio y su efecto en una organización
  • El nuevo paradigma del liderazgo: más humano, inclusivo y empático.
  • La cultura de la adaptabilidad: cómo construir organizaciones ágiles y resilientes.
  • La tecnología como motor de disrupción: inteligencia artificial, digitalización y automatización como catalizadores de nuevos modelos de negocio.

En palabras del propio autor: “El cambio ya no es una etapa, es el estado natural en el que nos movemos. Este libro es una invitación a comprenderlo, abrazarlo y gestionarlo con confianza”.

