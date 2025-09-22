La ciudad es la nueva pasarela
El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista esta temporada
Redacción
Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel toman la ciudad de Lisboa como una pasarela, irradiando diversión, frescura y naturalidad.
Los looks vienen cargados de nuevas tendencias: el street style se adueña de la temporada. Ya es otoño en El Corte Inglés.
Esta temporada predominan los tonos cálidos y sofisticados como el marrón, el gris topo y el berenjena. El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista, mientras que las prendas estructuradas y las siluetas marcadas se imponen como símbolo de poder, estilo y personalidad.
La campaña ha sido realizada por la productora CAP, dirigida por Álvaro Colom y los equipos internos de El Corte Inglés. La canción elegida es River de Miley Cyrus.
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- La 'milla de oro' de Mallorca suma 15 villas de lujo con piscinas privadas
- Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros