Faltan veinte días para el verano y la cuenta atrás ha comenzado. Con las fechas cerradas y el destino elegido, sólo queda hacer la maleta. Y para que esto no se convierta en un dolor de cabeza es recomendable organizar qué necesitamos para las deseadas vacaciones. Vanesa Travieso experta en orden asegura que una maleta perfecta debe llevar pocas cosas: “hay que dejar los por si acaso en casa para optimizar mejor el espacio”

Zapatos, vestidos, complementos y por supuesto ropa de baño debe tener su sitio. Lo importante para ahorrar tiempo y espacio es pensar en looks completos y no prendas. Además, es fundamental el orden y cómo metemos cada elemento en la maleta. Para Vanesa Travieso hay cuatro cosas fundamentales a la hora de hacer una maleta: “lo primero saber dónde vamos y cuántos días, segundo hacer looks con pocas prendas, tercero optimizar el espacio estirando lo máximo posible la ropa y por último llevar puesto lo que más ocupa”

Planificación y ahorro de tiempo y de dinero es el primer paso para tener unas vacaciones perfectas. Por eso, plataformas como Shein permiten unificar las compras en un mismo lugar de una manera rápida, sencilla y económica.