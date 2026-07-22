El Mallorca vuelve a empezar: cómo seguir el regreso bermellón a Segunda División por menos de 100 euros al año

Hay equipos que no solo compiten: representan una historia, una ciudad y una forma de entender el fútbol. El RCD Mallorca vuelve a ponerse en marcha. El conjunto bermellón regresa a LALIGA HYPERMOTION con la ilusión de quien conoce el camino y con la exigencia de quien ya ha vivido grandes noches en la élite.

La nueva temporada llega con un objetivo muy claro: volver a construir un proyecto capaz de devolver al Mallorca a Primera División. Después de un reciente ascenso, el equipo balear afronta un nuevo capítulo en su historia con la mirada puesta en recuperar cuanto antes el lugar que considera suyo entre los mejores clubes del fútbol español.

Y es que hablar del Mallorca es hablar de más de un siglo de fútbol, identidad y resistencia. Desde sus orígenes en Palma hasta convertirse en uno de los grandes símbolos deportivos de Baleares, el club ha vivido etapas inolvidables, con ascensos históricos, presencia habitual en Primera División, una final europea y la conquista de la Copa del Rey en 2003.

Muriqi se señala el escudo tras marcar el 2-1 del Mallorca al Real Madrid / RCDM

Ahora, la historia escribe una nueva página. La temporada 2026/27 aparece como un desafío apasionante para un equipo que quiere transformar la exigencia de la categoría de plata en motivación. Con Luis García al frente del proyecto, el Mallorca buscará competir desde la primera jornada y demostrar que su paso por Segunda División es solo una parada más en el camino de regreso a la élite.

El calendario ha querido que el estreno sea en Son Moix. El estadio mallorquinista volverá a vestirse de gala el sábado 15 de agosto para recibir al Real Valladolid en el primer encuentro del campeonato, una cita que servirá para que la afición bermellona vuelva a sentir la emoción de acompañar a su equipo en una nueva aventura.

Ahora bien, si no eres socio del club o, simplemente, no puedes acudir al estadio, pero quieres vivir cada partido del Mallorca con la misma intensidad, todavía estás a tiempo de aprovechar la promoción anual de Movistar Plus. Una oportunidad que permite disfrutar de los mejores contenidos deportivos y de entretenimiento durante doce meses por el precio de diez. Porque temporadas como esta, con un histórico como el Mallorca buscando volver a Primera, merecen seguirse de principio a fin.

Por qué, si eres aficionado al Mallorca, estás ante tu gran oportunidad con Movistar Plus

Samu Costa celebra un gol. / Efe

El motivo es sencillo: si eres de los que no quiere perderse ningún partido de su equipo, seguir cada jornada de LALIGA HYPERMOTION o disfrutar de las grandes citas deportivas del año, esta promoción anual de Movistar Plus encaja perfectamente contigo.

A diferencia de otras plataformas de streaming, Movistar Plus ofrece una propuesta deportiva mucho más amplia. La suscripción incluye los partidos de LALIGA HYPERMOTION, con todos los encuentros de la fase regular y los duelos del playoff de ascenso, una oportunidad única para acompañar al Mallorca durante todo el camino de vuelta hacia la máxima categoría.

Pero la oferta no termina ahí. También permite disfrutar de un partido por jornada de LALIGA EA SPORTS, grandes encuentros internacionales de fútbol, las mejores citas del tenis mundial con los cuatro Grand Slam, los Masters 1000 y los ATP 500, además de otras competiciones deportivas destacadas.

Y, por supuesto, el catálogo de Movistar Plus no vive solo del deporte. Series, películas, estrenos y producciones propias completan una plataforma pensada para disfrutar durante todo el año, incluso en esos momentos en los que apetece desconectar del fútbol y apostar por un plan más relajado.

De ahí que esta sea una oportunidad especialmente interesante para los aficionados bermellones. No solo porque permite ahorrar el equivalente a dos meses de suscripción gracias a la tarifa anual, sino porque garantiza tener todo preparado para una temporada en la que cada jornada puede ser importante en el objetivo de regresar a Primera División.

Todo lo que puedes ver y disfrutar en Movistar Plus / Cortesía Movistar Plus +

Además, no importa cuál sea tu operador actual. La suscripción anual está disponible para todos y supone un ahorro del 17 % frente a la opción mensual. También permite reproducir contenido de forma simultánea en dos dispositivos, ya sea desde la misma ubicación o desde lugares diferentes. ¿Qué significa esto? Que puedes compartir la cuenta y disfrutar de todo el contenido por la mitad de precio o, si lo prefieres, ver el Mallorca mientras otra persona disfruta de una serie o película del catálogo.

Disfruta del Mallorca partido a partido y mucho más allá del fúbtol

Disfruta del Mallorca partido a partido y mucho más allá del fútbol / Cortesía

Como ya adelantábamos, la gran protagonista para los aficionados bermellones será LALIGA HYPERMOTION. Todos los partidos de la competición estarán disponibles para seguir de cerca el camino del Mallorca durante una temporada que promete emociones fuertes desde el primer minuto.

El estreno ante el Real Valladolid en Son Moix, la visita al Nuevo Los Cármenes para enfrentarse al Granada o el duelo frente al Ceuta serán solo algunos de los primeros capítulos de una campaña en la que el conjunto balear buscará recuperar sensaciones, conectar con su afición y demostrar que está preparado para volver a competir entre los grandes.

Pero la suscripción anual de Movistar Plus va mucho más allá del Mallorca. También incorpora grandes citas del fútbol nacional e internacional, encuentros destacados de competiciones europeas, tenis de primer nivel, baloncesto y otros eventos deportivos que convierten la plataforma en una opción para quienes quieren vivir el deporte durante todo el año.

El eterno debate: suscripción mensual o anual, ¿cuál es la mejor opción?

Si todavía tienes dudas sobre la suscripción anual de 99,90 euros al año, siempre puedes probar con la opción mensual de 9,99 euros. Sin embargo, si tu intención es acompañar al Mallorca durante toda la temporada y disfrutar también del resto de contenidos deportivos y de entretenimiento, la tarifa anual es la alternativa más rentable.

Con la modalidad anual, realizas un único pago y te olvidas de renovaciones mes a mes mientras disfrutas durante doce meses de todo lo que ofrece Movistar Plus. Una forma sencilla de no perderte ni un solo capítulo del regreso bermellón a Segunda División y de vivir una temporada que puede marcar el futuro del club.

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