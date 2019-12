Greta Thunberg: "Hemos logrado cosas, pero aún no hay una victoria que celebrar"

La joven activista medioambiental Greta Thunberg dijo este viernes en Madrid que espera "honestamente" que la Cumbre del Clima "deje algo concreto" y que aumente la concienciación entre la población en general en la lucha contra la crisis climática.



"Hay una urgencia visible en torno al cambio climático pero ahora mismo no parece que la gente lo entienda de esa manera; haremos todo lo posible para que pase algo concreto y no sea ignorado más", añadió la adolescente sueca.



Thunberg se manifestó de esta forma en una multitudinaria rueda de prensa que ofreció unas horas después de llegar a la capital española y visitar, por sorpresa, la sede de la Cumbre del Clima que arrancó el lunes pasado.



La mediática activista, de 16 años, convertida ya en icono de la lucha juvenil tras haber movilizado en los últimos meses a millones de jóvenes con su ejemplo en la lucha contra la crisis climática, insistió: "No podemos esperar ni un solo día más" para actuar.



"La COP25 es significativa, no podemos esperar a la COP26, no podemos permitirnos medio año, no podemos permitirnos más días para una acción real, la COP25 no es algo que deba ser ignorado y postpuesto", enfatizó.



La joven activista ausmió que desde que empezara a sentarse todos los viernes frente al Parlamento sueco para reclamar acciones contra la crisis climática se han conseguido algunas "cosas", pero aún no ha habido "una victoria" que celebrar.



"Creo que hemos conseguido un montón de cosas, el poder de la gente se ha incrementado, hemos generado opinión, eso es un gran paso en el camino correcto, pero, por supuesto, no es suficiente, los efectos del cambio climático están incrementándose desde 2018, desde luego no hay una victoria", subrayó la joven que urgió a los políticos a no perder ni un minuto más y actuar ya.



"La única cosa que queremos ver es acción real y eso no está pasando. Por supuesto que hemos conseguido mucho, pero si miramos desde diferentes puntos de vista, no hemos logrado nada", zanjó la joven.



La activista, que fue candidata este año al Premio Nobel de la Paz, encabezará esta tarde la manifestación de Juventud por el Clima que recorrerá el centro de Madrid, donde se espera la asistencia de miles de personas, así como la participación de personalidades del mundo de la cultura y la música.





La joven activista llega a la Cumbre Climática

Tomorrow December 6th we strike again around the world for the climate!

Greta Thunberg, a su llegada a Madrid. Vídeo: Agencia Atlas Foto: REUTERS

La joven activista climática de 16 años ha visitado por sorpresa la Cumbre del Clima, pocas horas después de haber llegado a la capital española en tren desde Lisboa.Greta Thunberg, queen un acto de Unicef, llegó pasadas las 11.00 al recinto ferial de IFEMA donde se celebra la conferencia de las Naciones Unidas.Su inesperada llegada provocó un gran revuelo entre las participantes, algunos de los cuales se fotografiaron con la joven, quien intentaba abrirse paso en su recorrido por las instalaciones en medio de una nube de cámaras.Greta Thunberg se unió después a los activistas de Fridays for Future que participaban desde primera hora de la mañana en una sentada y se unió a ellos en un círculo mientras cantaban y gritaban lemas. La joven participará por la tarde en la marcha por el clima que recorrerá el centro de Madrid a partir de las 18.00 horas. Antes, a las 16.30, ofrecerá una rueda de prensa en la Casa Encendida. Llegó este viernes a Madrid tras diez horas de viaje a bordo del Lusitania, el tren nocturno de Renfe que enlaza Lisboa con la capital española. El tren llegó a la estación de Chamartín cumpliendo el horario previsto, las 8.40 de la mañana hora local (7.40 GMT), tras haber realizado un trayecto que incluye 17 paradas. Junto a ella arribaron alrededor de una treintena de periodistas, fotógrafos y cámaras de varios países que subieron en Lisboa al tren para cubrir su travesía hacia Madrid. El interés llegó a causar un importante revuelo antes incluso de que partiese el tren, en la estación de Santa Apolonia. Tras el incidente, que requirió incluso la presencia de agentes de policía, Thunberg ingresó en su compartimento y permaneció allí todo el trayecto, sin volver a ser vista. La activista rechaza el avión por la emisión de gases contaminantes y, tras recibir ofertas tan llamativas como la posibilidad de cubrir los 625 kilómetros que separan las capitales ibéricas en burro, se inclinó por llegar a Madrid en el tren nocturno.