"Podemos ser la generación que deje un mejor planeta a sus hijos"

Con más de 15 años trabajando en Comunicación en España para diferentes marcas, María Luisa Chacón es la Directora de Comunicación de P&G para España y desde este puesto comunica y promueve la agenda de Ciudadanía Corporativa de la compañía. En este rol promociona las relaciones con grupos de interés y las colaboraciones que ayuden a alcanzar los objetivos de la compañía P&G.

Entre las últimas iniciativas de ciudadanía promovidas por la compañía con sus partner en distribución se encuentran «Mi playa sin plástico», «Cambia su futuro con un Click» y «Sigue adelante». María Luisa Chacón será una de las ponentes del primer Simposio Bajamar 2050, que organiza este periódico, y que se celebrará en el Club INFORMACIÓN el próximo 16 de julio en una jornada de 09.30 a 14.00 horas.



- ¿Por qué ha decidido participar en el I Simposio Bajamar 2050?

En P&G creemos que la sostenibilidad medioambiental es responsabilidad de todos y llevamos décadas incorporándola en todos nuestros procesos, sin embargo con el paso del tiempo hemos visto que para conseguir frenar el flujo de plástico en los océanos, en nuestras playas en nuestros ríos, se necesita utilizar nuestra voz para crear alianzas con la sociedad y con las personas que usan nuestros productos. El simposio nos ofrece la oportunidad de expresar nuestro punto de vista a la vez que estar en contacto directo con las personas, y con otras entidades para ayudar a concienciar y a tomar acción.

- ¿Puede adelantarnos algunos detalles de su ponencia "Se puede 'hacer fácil' el consumo responsable"?

La sostenibilidad ambiental no es algo nuevo en P&G. Hemos ido incorporándola poco a poco en nuestra empresa. Lo vemos como nuestra responsabilidad y, por eso, llevamos décadas incorporándola en todos nuestros procesos.

Tenemos varios objetivos bien definidos que queremos conseguir a largo plazo. Entre todos ellos uno de los principales retos que nos proponemos es utilizar materiales 100% reciclados o renovables en nuestros productos y envases, no producir residuos y diseñar productos que enamoren a los consumidores a la vez que les ayuden a maximizar la conservación de los recursos.

Queremos ayudar al consumidor, que no tengan que escoger entre disfrutar de los mejores productos para su día a día y la necesidad de preservar la naturaleza y el entorno. Trabajamos para que puedan tenerlo todo. He puesto un título que es un poco provocador – el consumo responsable puede llegar a ser fácil, pero requiere muchísimo esfuerzo detrás de bambalinas para que ocurra.

- ¿Cuál es el objetivo de su intervención?

Mostrar que la economía circular es un reto complejo a la vez que apasionante, creemos que podemos ser catalizadores del cambio y ser una fuerza para el crecimiento, pero no lo podemos hacer solos – no es solo hacer conscientes a los consumidores- sino que el reto al que nos enfrentamos pasa por aplicar mucha creatividad y capacidad de colaboración para crear alianzas no solo con nuestros consumidores, sino con distribuidores, con otras empresas, con ONG's e incluso hasta con nuestros competidores.

- Según su opinión, ¿cómo se puede hacer fácil el consumo responsable? ¿Explicará algunas claves para llevarlo a cabo?

Cada vez hay más compañías que se están sumando y quieren ser parte de la economía circular que nos demuestran que se puede conseguir hacerlo más fácil, pero requiere la coordinación de muchas personas y convertir el círculo del consumo en un círculo virtuoso en donde aquello que se deseche se convierte en algo valioso para otros.

Os compartiremos nuestras experiencias y creemos que puede servir de inspiración, no hay claves mágicas, es un camino, del cual estamos apenas dando los primeros pasos. Si los esfuerzos se expanden son muy prometedores, pero requieren el esfuerzo de muchas personas.

- Su ponencia será desde una perspectiva empresarial, ¿qué destacaría del papel de las empresas en este tema?

Creemos que estamos en un momento único, tenemos como sociedad la oportunidad de primera mano de ver cómo nuestro trabajo y nuestras acciones pueden impactar la vida de las personas y de nuestro planeta. A lo largo de los años que llevo trabajando en la compañía P&G (para los que no la conocen – somos quienes fabricamos productos como Fairy, Ariel, Pantene, Oral B) siempre me ha gustado mucho nuestro lema «cerca de ti, mejorando tu vida».

Desde sus orígenes, en nuestra empresa se ha apostado por enfocarnos en traer innovaciones de producto que aportasen la mejor calidad y rendimiento para mejorar la vida de las personas, como cuando usas en casa el Fairy y sabes que va a sacar la grasa de tus platos rápidamente y te va a rendir muchísimo.

Sin embargo, cada vez más descubrimos que hay más cosas que podemos hacer para impactar positivamente. Siguiendo con el mismo ejemplo, que pasaría si a la vez que compras el producto con el mejor rendimiento pudieras ofrecerle al consumidor un producto en una botella que está hecha con material plástico reciclado de los océanos y de las playas, te conviertes en parte de la solución y se lo pones fácil al consumidor.

- ¿Cree que el evento servirá para concienciar a la población sobre el problema de la basura marina?

Sin ninguna duda, con la variedad de ponentes, los talleres para todos los públicos, con la muestra artística, creo que nadie saldrá indiferente.

- ¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía para que se involucre en este evento?

Primero que todo que va a ser muy práctico y que será enriquecedor, pero sobre todo que será un tiempo de educación y ocio muy bien invertido, porque saldrán con ideas de cómo ellos mismos pueden ser protagonistas, y que, si nos sumamos, podemos ser catalizadores del cambio, que podemos ser la generación que deje un mejor planeta a sus hijos.