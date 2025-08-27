De la Cimentera de Lloseta al toro de Osborne de Algaida: estos son los “mejores monumentos” de Mallorca

La cuenta de Instagram Cap de fava amb Orelles lo ha vuelto a hacer. Otro de sus irónicos mapas se ha viralizado y ha conseguido decenas de comentarios y aportaciones de los internautas.

Se trata del mapa con los “mejores monumentos de Mallorca” o como reza su título internacional “Best monuments to visit in Mallorca”. En él aparecen algunos de los más destacados elementos de la arquitectura local, desde estatuas en rotondas a edificios, pasando por industrias y centros de ocio.

Entre los primeros, destaca el caballo de Alcúdia o la rotonda de Port Adriano, y entre los edificios están joyas de la arquitectura local como el Megapark, la piscina colgante de Magaluf, la plaza de toros de Inca o los multicines de Manacor, entre otros.

Son solo algunos de los elementos más destacados de una la lista no estaría completa sin la Cimentera de Lloseta, el toro de Osborne de Algaida o el edificio de Gesa de Palma.

Otros mapas

Este nuevo mapa de Cap de fava amb Orelles llega después de sus numerosos mapas sobre la saturación turística y los ‘influmierders’ o sobre los apellidos más comunes en los municipios de la isla.

Aportaciones de los lectores

Numerosos internautas han añadido nuevos “monumentos” a los propuestos en el mapa.

“Falta el dinosaurio de la Vía de Cintura”, ha señalado uno, “La antigua central térmica de Alcúdia también vale la pena”, ha dicho otro, mientras que un tercero añadiría al mapa el “pirulí de Xorrigo”.