Se desvela la hora perfecta para ligar en el supermercado: "Toda esta gente está aquí por lo mismo" / .

Encontrar a la pareja perfecta no siempre es sencillo. Sin embargo, si te alejas de los lugares habituales, podrías descubrir que no has estado buscando en el lugar correcto. Por eso, existen lugares comunes donde podrías encontrar a tu alma gemela sin que esa el típico establecimiento donde iniciarías una relación.

Según un artículo de 'Psychology Today', una de las maneras más comunes de conocer a alguien especial es en un entorno que favorezca intereses compartidos. Esto puede incluir actividades como una clase de baile, una noche de karaoke, un grupo de senderismo, o incuso en la compra en el supermercado.

Corazones en un carrito de supermercado / FMDOS

Esta es la hora perfecta para ligar en el supermercado

Siendo así, estas dos amigas desvelaron que el supermercado puede ser uno de los lugares donde encontrar a tu media naranja. Además, el vídeo explica la hora exacta para hacerlo. Ni a la mañana, cuando más gente hay, ni a la hora de comer. Según ellas, la mejor hora para encontrar el amor en el supermercado es entre las siete y las ocho de la tarde cuando el establecimiento tiene menos ajetreo y se puede ver detalladamente a los clientes que realizan la compra por los pasillos.