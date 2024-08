Una influencer, tras pedir tres platos con caviar en un restaurante en Ibiza: 'Esto sabe mucho a pescado'

Un total de 120 euros por un plato de pasta y 140 por un sándwich. Es sólo parte de los platos que una influencer ha degustado en un restaurante de Ibiza. Una experiencia de la que ha compartido un vídeo que ya se ha hecho viral. Nada más efectivo para estar en el timeline de todo el mundo que enseñar los precios de los establecimientos de la isla. Mostrando bien el total de la cuenta, eso sí. En este caso, 571 euros, según se aprecia en el vídeo y comenta la propia protagonista.

El vídeo comienza con ella, (Edurnyx), luciendo pestañón postizo tamaño XXXXXXL y mostrando en primer plano el plato de pasta bien cuajadito de caviar: “Estamos en el restaurante que vende más caviar del mundo”, comenta la influencer, que detalla, antes de meterle cuchara, que es pasta con mantequilla. “¡Vamos a probarlo!”, indica abriendo bien la boca. Tras degustar unos segundos, el veredicto: “Está superbueno. Brutal. Me daba miedo pedirme este plato porque ara como pagar demasiado, pero tiene mucha cantidad de caviar, la pasta también está toda al punto y combina muy bien. Así que… ¡perfecto!”.

Caviar, caviar y más caviar

Que le gusta queda claro porque en las siguientes imágenes se la ve degustando cucharada tras cucharada y hasta mojando pan en la salsita.

Pero no todo, por mucho caviar que lleve, está exquisito. No lo está, al menos, el tartar de cigala con caviar. Prueba un bocado, bien untadito en una tosta: “¡Uy, qué potente!”. Otro: “Sabe mucho a pescado!”. “85 euros que saben mucho a pescado”, repite. Y aún queda una tercera vez, ya con más cara de asco: “A mí me sabe mucho a pescado” (bueno, ella dice ‘pescao’ las tres veces. Edurnyx, a quien desde el primer momento se le nota que no le está gustando nada, pero oye, no es plan de dejar ni un granito de caviar en el plato, confiesa que no le ha acabado de convencer: “Me han gustado más otros platos”.

El total: 571 euros

Y más caviar. Ahora toca un sándwich con salmón, bogavante y caviar. “Brutal. Viene con mantequilla, está buenísimo”, comenta sobre el plato, que cuesta la friolera de 140 euros, según detalla la influencer, que está probando y compartiendo sus experiencias de restaurantes de la isla.

“La cuenta de uno de los restaurantes más caros de Ibiza”, comenta antes de compartir, orgullosa, la imagen en la que se ve perfectamente el total de 571 euros (sin postre ni cafés), y de detallar lo que ha pagado por cada cosa: jamón Joselito, 48 euros; pan, 15; carpaccio de gambas, 36; espárragos blancos, 18; ensalada, 18; trikini, 140; tartar de cigala, 85; pasta, 120; un cava Mestres, 80 y un agua Mondariz, 10 euros.