Sorpresa por el precio de una hamburguesa en Ibiza: 30 euros "¡y sin patatas!"

Últimamente los precios de la comida y la bebida en la isla de Ibiza están dando para muchos debates en las redes sociales. Turistas que se llevan auténticos sustos cuando piden la cuenta y ven lo que les han cobrado comparten fotografias de los tickets, los cuelgan y... ya está la discusión servida.

En las últimas semanas han sido noticia los 17 euros que le cobraron a la actriz Núria Casas por un agua "pequeña" en un restaurante del que finalmente se marchó al ver que no tenían platos para que sus hijos comieran a gusto, también la cuenta de más de 22.000 euros del dj Jax Jones en un bar, la paella de 500 euros en un restaurante de Formentera o la botella de vino de 8.000 euros incluida en la comanda de unos comensales que quisieron hacer un simpa en un restaurante.

Pues ahora le toca el turno a la hamburguesa de 24 euros. Un usuario de X (antes Twitter) ha contestado con la fotografía de la carta de un restaurante de la isla a una información sobre la mala marcha de la temporada en la isla de Ibiza. "Esto es lo que pasa", contesta Alejandro Liam adjuntando la imagen, en la que señala, con un círculo amarillo una smash burguer doble con tomate, lechuga, queso y mayonesa trufada cuyo precio es de nada más y nada menos que 30 euros. Plato al que hay que sumar un suplemento de tres euros si es sin gluten.

"Incluye masaje, ¿no?",

"¡Y sin patatas!", responde Liam cuando una de las usuarias le pregunta, sin podérselo creer, si ése es el precio. El joven detalla que la fotografía la tomó el mismo día en el que la compartió: el 15 de agosto a mediodía. "Por suerte o por desgracia es la tónica habitual aquí en las zonas turísticas de la isla", continúa la conversación el autor de la imagen.

"Incluye masaje, ¿no?", ironiza otro de los usuarios de la red social. "Tendremos que comprarnos un kit para preparar en casa nuestras propias smash burguers. Cada vez más, los precios de la hostelería en Ibiza y muchas otras zonas, prohibitivos", apunta otro. Algunos no salen de su asombro al comprobar que 30 no es el número del plato en la carta sino el precio de la hamburguesa: "Y yo buscando cuánto costaba el plato número 30" y "¡Que me creía que era el número de los platos y estaba buscando el precio!".

"¿Escandaliza el precio de una hamburguesa? Mira el de la vivienda"

También hay quienes van más allá y comprueban el resto de platos que aparecen en la carta y que se intuyen en la fotografía: "Me parece más impresionante el precio de la vegetal, que es queso con tomate, lechuga y mayonesa, trufada, eso sí. 24 euros por eso es salvaje", "Y la copa helada 12 pavazos... Es que no" o "la bola de helado 12 pavos es histórica".

"¿Escandaliza el precio de una hamburguesa? Mira el de la vivienda", propone otro de quienes participan en la conversación en la que más de uno destaca que quien visita la isla ya conoce los precios que se va a encontrar: "A estas alturas creo el que va a ibiza es consiente de lo que encontrará en la isla, el posturero tiene un precio, depende de la master card". "Ay ay Ibiza… poniendo los precios de Mónaco y St Tropez sin ser ni Mónaco ni St Tropez", es otro de los más de cien comentarios que suma ya la publicación de la foto.