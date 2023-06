Las redes sociales son el motor de entretenimiento de la mayoría, sobre todo, son aplicaciones como las de TikTok las mejores herramientas con las que puedes descubrir todo tipo trucos o enterarte de algunas anécdotas. Esto ha sido lo que ha ocurrido con el pódcast de @ciberlocutorio0, dirigido por Andrea Gumes y Anna Pacheco, que han publicado un vídeo en el que una dependienta de Zara cuenta lo que le pasó con una clienta, y el giro final que dio la historia.

En el programa de radio, la joven explica que un día llegó una señora "muy bien vestida" y "quedaban los pongos", que para los que no lo saben esto significa que llega el final de las rebajas. Se refiere a las prendas sueltas rebajadas que no pueden estar en un apartado de la tienda porque hay "dos pantalones, dos tops y un vestido roñoso". Ha declarado: "del palo, dónde coño pongo esto, dónde pongo esto, pues en una burra".

La cliente acudió a la dependienta explicándole el producto que quería: "La señora venía buscando un top para su nieta de lentejuelas rosa fucsia", según le dijo, mostrándole el que buscaba en concreto. Y la joven explica en la radio lo siguiente: "Y le digo, mira me sabe mal, es de rebajas, vale 3,99 euros, ya no lo tenemos". Pero lo que vino después, es algo que la dependienta no se esperaba para nada. La respuesta de la señora tras oir que no estaba su artículo fue: "Es que no quieres trabajar".

Después de eso, la jóven le explicó todo el funcionamiento de la tienda con la intención de que la conversación no fuese a más: "Le dije, cuando quedan pocas cosas se ponen en esa burra, y es rosa, de lentejuelas, se ve desde lejos que no está ahí". Tras buscarlo una vez más, sin éxito, y comunicarle a la señora que no tenían ese top, la joven reveló en su declaración lo que le dijo: "No sabes quién soy yo". "Soy la sobrina de Amancio", le aseguró la clienta a la dependienta.

Pero el final de la conversación fue incluso mejor. Ante la respuesta, la dependienta, le contestó lo siguiente: "Nos tiene que hacer un favor a todas las dependientas y dependientes de Zara, y digo: '¿Nos puede pagar mejor las horas extra?'".