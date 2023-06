Las reseñas en internet nos brindan valiosa información sobre los bares y restaurantes en España. Muchos usuarios consultan estas reseñas antes de visitar un local para tener una idea de qué esperar. Sin embargo, algunas veces faltan datos, lo cual ha provocado la ira de un cliente en un bar de Laguna de Duero.

Según un tweet de @soycamarero, el cliente expresó su descontento en las reseñas del café bar, indignado por permitir la entrada de mascotas en el interior del local. "Dejan entrar a perros dentro del local, un asco. Podrían informar", escribió.

La respuesta del propietario del establecimiento fue sorprendente. El cliente no se esperaba tal reacción, ya que el dueño no entendía la queja. Hoy en día, es común encontrar lugares que admiten perros y gatos, un gesto de tolerancia y empatía hacia las mascotas de los clientes. Al gerente no le agradó el comentario y respondió de manera contundente, dejando claro que no cambiaría de opinión, independientemente de las reseñas negativas que recibiera: "Hola Javier, pasamos a informarle, dejamos y dejaremos entrar a perros en todos nuestros locales ya que su visita es más agradable que la de personas como usted. Para asco, el que da su comentario. Gracias".

La opinión del cliente no está respaldada por la ley, ya que el reciente Real Decreto 1021/2022 permite a los hosteleros decidir si permiten la entrada de perros. Por lo tanto, si el dueño del bar desea recibir mascotas, no está obligado a comunicarlo a sus clientes. En consecuencia, el usuario molesto no tiene razón en este caso.

Fue, sin duda, una respuesta contundente que dejó en evidencia a un cliente que debería informarse sobre las regulaciones de la industria hostelera antes de criticar a un trabajador.